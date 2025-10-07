　
社會焦點

11歲女兒怪怪的！　人夫見「DNA鑑定」崩潰

▲結婚,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女兒五官、習性差太大，讓男子起疑，沒想到親子鑑定出爐，真的不是自己的孩子...（示意圖／取自Pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

台南一名男子阿寬（化名）2009年與妻子結婚，婚後育有2女，不料次女五官、習性與他「明顯不同」，又聽說妻子疑似有外遇，因此去年進行DNA鑑定，果真發現次女是「小王」的孩子，他還扶養超過10年，因此氣得一狀告上法院。台南地院審理後，判決妻子及小王應賠一半扶養費93萬元。

根據判決書，阿寬與妻子婚後育有2名女兒，2018年離婚。期間，次女由阿寬負責扶養，甚至在離婚後也繼續照顧。然而，阿寬發現次女的五官、習性和家族成員差很多，心中一直有疑惑。

直到去年12月，阿寬委託第三方專業機構進行DNA鑑定，才發現次女並非他的親生子女，完全排除「一親等直系親緣關係」，氣得他向法院提起訴訟，要求前妻返還扶養期間的費用。

為此，阿寬提出行政院主計處公布的台南市平均消費支出數據，並計算期間的扶養費用，稱近11年來為扶養次女付出約251萬多元，但這些費用根本沒有法律上的義務。

開庭時，丁女未出庭，也未提交任何書狀進行抗辯。法院審理後認為，依民法規定，父母對未成年子女有扶養義務，阿寬因誤認次女為親生而代為履行扶養，造成經濟損失，丁女則因此不當得利，因此有權向女方求償。

不過，法院考量阿寬無法提供詳細支出單據，參照台南市平均每月消費支出標準，認定每月扶養費用約1萬5000元，並計算自2014年12月至2025年3月共124個月，總額為186萬元。

最終，法院近日作出判決，丁女應與次女的生父共同分攤費用，賠償93萬元，以及今年5月23日起至清償日止的利息，利率為年息5%。全案仍可上訴。

10/05 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝
大谷翔平將再登板先發！　羅伯斯親口證實1條件
快訊／上班注意！　國1追撞翻車塞爆
AMD合作OpenAI股價狂飆24%！那指、標普創新高　台積

台南小三上課上到床上！　辯「只是朋友」竟遭姦夫當庭背叛

台南小三上課上到床上！　辯「只是朋友」竟遭姦夫當庭背叛

台南地方法院日前審理一起配偶權侵害案件，判決一名陳姓女子須賠償劉姓元配女子30萬元慰撫金。法院認定，儘管陳女否認與劉女的丈夫小明有性關係，但小明供稱兩人曾多次在汽車旅館及私人房舍發生性行為，並有親密合照為證，法院據此認定陳女確實侵害婚姻關係。

腥夫露骨撩小三「用力的愛享受很久」　鹹濕對話曝光下場慘

腥夫露骨撩小三「用力的愛享受很久」　鹹濕對話曝光下場慘

41歲健美冠軍遭老婆刺死　樓梯間滿地血

41歲健美冠軍遭老婆刺死　樓梯間滿地血

妻靠「舊密碼」抓包老公偷吃　反被判罰1萬

妻靠「舊密碼」抓包老公偷吃　反被判罰1萬

抓包妻IG放閃小王　夫2原因告輸

抓包妻IG放閃小王　夫2原因告輸

DNA親子鑑定綠帽外遇小王

