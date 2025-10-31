　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

預警系統「模擬未來24小時浪襲」精準封路　未來可擴及海水浴場

▲▼運研所說明浪襲預警系統。（圖／記者李姿慧攝）

▲運研所說明浪襲預警系統。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部運研所攜手成功大學研發海岸公路及港區防波堤浪襲影像判釋技術，可模擬未來24小時內是否有浪襲，公路局、港務公司已應用在海岸公路、花蓮港，一旦預警有浪襲，可即時封路或災害管理。運研所表示，未來還可擴及漁港、觀光海域。

花蓮台11線浪襲路段在颱風季節易遭受大浪襲擊，造成公路溢淹、路基淘刷，影響用路人安全；花蓮港東防波堤有人員進行施工、巡查作業，或有釣客從事釣魚活動等，如遇颱風大浪可能產生浪襲風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

運研所表示，111年起與國立成功大學合作，於台11線人定勝天路段及花蓮港區裝設攝影機，導入影像分析並結合AI深度學習等新科技，陸續進行海岸公路及港區防波堤浪襲影像判釋，可由影像分析海岸公路波浪溯升情形及花蓮港東堤浪襲越波與否。

▲▼浪襲影像及模擬預警可協助公路和港口管制和防災。（圖／運研所提供）

▲浪襲影像及模擬預警可協助公路和港口管制和防災。（圖／運研所提供）

此外，透過應用波浪數值模式進行模擬，結合機器學習建立數值預警模組，運研所將浪襲影像判釋及數值模擬預警資訊、花蓮港海象觀測與模擬資訊，分別整合於「花蓮海岸公路浪襲預警系統」及「花蓮港東堤越波示警及預警系統」，展示浪襲示警、數值預警及花蓮港區海氣象觀測、模擬等資訊，提供公路局及港務公司交通管制、封路決策、人員巡查、釣客活動等安全管理應用，提升災防管理效能。

運研所表示，「花蓮港東堤越波示警及預警系統」為今年（114）研究成果，花蓮港東防波堤因113年康芮颱風影響目前正施工中，該系統已提供花蓮港務分公司，可實際應用於施工作業安全管理及防災。「花蓮海岸公路浪襲預警系統」花蓮工務段亦已於颱風期間做為決策支援應用。

▲▼浪襲影像及模擬預警可協助公路和港口管制和防災。（圖／運研所提供）

▲浪襲影像及模擬預警可協助公路和港口管制和防災。（圖／運研所提供）

運研所副所長蘇振維表示，除公路局和港務公司外，後續應用將可擴大至漁業署的漁港，長浪侵襲都可以預警，或提醒港口釣客，另海水浴場戲水活動，也可透過該系統預警浪襲，對觀光也有幫助，運研所後續將進行成果發表，讓各主管機關思考是否導入該系統協助，運研所樂見技術推廣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
范姜彥豐「1說法」案情可能不單純！律師：正常人不會故意這樣做
北海道3死血案　1男2女屍體堆家中
想自願留營！　體檢造假慘了
粿粿抽到下籤「預言準得可怕」　廟宇被神到了
屈中恆18年前就警告王子！神預言片段被挖出
快訊／中職年度三大獎　入圍名單公布
快訊／非洲豬瘟基因定序公布
快訊／爆乳黃牛夫妻又來了！狂掃GD票遭拘提

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

范姜彥豐「1說法」案情可能不單純！律師：正常人不會故意這樣做

非洲豬瘟衝擊！彰化肉圓業者出奇招　雞肉、牛排口味超新奇

台中豬瘟場又驗出3處病毒　農業部：11/6是否解禁「還要再觀察」

預警系統「模擬未來24小時浪襲」精準封路　未來可擴及海水浴場

快訊／16:17台南規模3.4地震　3縣市有感「最大震度3級」

昔求愛情永固！粿粿抽到下籤「預言準得可怕」　廟宇被神到了

粿粿IG調情「不能當證據」　范姜彥豐手上有什麼？律師曝可能答案

快訊／非洲豬瘟無法確定來源！重組株與中國、越南相似度均逾99%

屈中恆18年前就警告王子「偷吃記得擦乾淨」！神預言片段被挖出

死亡不應只是痛苦句點　在愛與失落之間學會溫柔地道別

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

范姜彥豐「1說法」案情可能不單純！律師：正常人不會故意這樣做

非洲豬瘟衝擊！彰化肉圓業者出奇招　雞肉、牛排口味超新奇

台中豬瘟場又驗出3處病毒　農業部：11/6是否解禁「還要再觀察」

預警系統「模擬未來24小時浪襲」精準封路　未來可擴及海水浴場

快訊／16:17台南規模3.4地震　3縣市有感「最大震度3級」

昔求愛情永固！粿粿抽到下籤「預言準得可怕」　廟宇被神到了

粿粿IG調情「不能當證據」　范姜彥豐手上有什麼？律師曝可能答案

快訊／非洲豬瘟無法確定來源！重組株與中國、越南相似度均逾99%

屈中恆18年前就警告王子「偷吃記得擦乾淨」！神預言片段被挖出

死亡不應只是痛苦句點　在愛與失落之間學會溫柔地道別

都蘭海岸藏療癒角落！聽浪放空享受180度藍海、芋泥千層必點

高雄國際食品展、飯店餐飲暨烘焙設備展　展現南台灣食品產業實力

身邊的朋友真的適合你嗎？3個細節看清對方　讓彼此不再消磨內耗

新婚族買房5年成功逆襲！　專家提4因素：小心掉入槓桿風險

陳以信拋政見　若當選成立「青年局」任命30歲局長吸引北漂返鄉

陸配「喪失台灣身分」直播喊冤　邱垂正：又講傷害台灣人情感言論

嘉義縣古民社區領航　114年福利社區化旗艦型計畫成果展

1516萬人朝聖公益商圈　觀光霸主中古屋成搶手貨

日40多歲男「屠殺3至親」！屍體堆自家　冷血現身警局自首

65.2萬股民照過來！　006208配息3.448元年化配息率4.54％

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

生活熱門新聞

粿粿被爆出軌「一沐日拒跟風」　網讚爆

台灣超辣「護理女神」驚傳國外過世！

入秋以來最大降溫！　北台灣3地「下探18度」

目睹王子、粿粿調情　網抓包「晏柔中1表情」露餡了

護理女神31歲驟逝！　昔自爆「王姓CEO」追求

「范姜」是什麼姓？起源曝光　全台僅4千多人

普發1萬開放登記！11月新制懶人包　高鐵取消彈性乘車

誰不想當王子老婆？網封HOOK大預言家

粿粿沒幫范姜過　反祝「王子40大壽」

王子偷吃粿粿「娶她的機率有多高？」　PTT答案一面倒

護理女神過世　網傳「馬來西亞失聯多日」

粿粿、王子沒界線！網點名1男星「根本清流」

「王粿不倫」還有一對沒爆　天后闆妹再發聲

Toyz還在輸出！手搖推「小王秘蜜粿果綠」開鞭

更多熱門

相關新聞

台南龍崎區模擬6.9強震演練展現官民協作防災行動力

台南龍崎區模擬6.9強震演練展現官民協作防災行動力

台南市龍崎區位處山區，地質結構複雜，為強化防災整備與社區應變能量，龍崎區公所29日舉辦「地震防災境況模擬桌上演習暨避難收容處所開設實兵演練」，模擬中洲構造發生規模6.9強震，全程檢驗災情通報、疏散避難與收容運作流程，展現地方防災協作體系的韌性與行動力。

化身救火小英雄！台南親子悠遊館攜手消防體驗防災任務

化身救火小英雄！台南親子悠遊館攜手消防體驗防災任務

體驗滅火、搭雲梯車好吸睛佳里奇美醫院親子防災遊學消防隊

體驗滅火、搭雲梯車好吸睛佳里奇美醫院親子防災遊學消防隊

南消麻豆警義消捐血＋防災宣導作伙來

南消麻豆警義消捐血＋防災宣導作伙來

偏鄉也要防災楠西消防分隊深入協會宣導火警地震自救術

偏鄉也要防災楠西消防分隊深入協會宣導火警地震自救術

關鍵字：

浪襲防災海岸公路花蓮港預警運研所

讀者迴響

熱門新聞

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲

快訊／粿粿閨蜜簡廷芮發聲撇不倫

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

快訊／蔡依林大巨蛋「只開3場」搶票時間曝

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

「護理系女神」謝侑芯死因是心臟病！醫院報告出爐

王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面