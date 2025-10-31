身障者權益受重視！　2025嘉義縣國際身障者日踩街熱鬧登場

▲▼ 2025嘉義縣國際身障者日踩街，千人到場為身障者發聲（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2025嘉義縣國際身心障礙者日「理解隱性障礙 消除誤解歧視」踩街暨公益彩券嘉年華今25日在溪口鄉公所周邊道路熱鬧登場，除嘉義縣各社福單位，溪口鄉在地團體也熱情參與，周邊鄉親紛紛圍觀、上前互動，縣長翁章梁強調，踩街造勢能成功引起人們關注身障議題。

社會局表示，「隱性障礙」指外觀看起來與一般人無異，因此在生活中更容易被誤解，例如自閉症、聽覺障礙者很容易被當作沒禮貌，精神障礙者更是在各個社會事件中被污名化，大眾並不理解多數精障者其實不會有攻擊性行為。

翁章梁說，這些歧視都會造成「隱性障礙者」們自我封閉，進而出現「社會排除」的情形，其實只要有正確的觀念，多一點理解與同理，就能齊心打造共融共好的社會。

截至上個月，嘉義縣身障人口有3萬7,311人，占總人口數的7.8％；全縣65歲以上身心障礙者總計2萬0,792人，約占身心障礙者人口55.72%，身心障礙者老化趨勢嚴重，每5位身心障礙者至少就有2名為高齡身心障礙者。

社會局指出，嘉義縣除了各個老人福利機構及身心障礙者福利機構外，亦建置了輔具資源中心、日間作業設施（小作所）、社區式日照、社區家園、家庭托顧、社區樂活站、日間照顧機構等資源及據點，有近半身障者可使用老人、身障資源，資源選擇相對多元。

活動重頭戲，創意踩街遊行共40支隊伍用心裝扮，翁章梁表示，縣府每年都舉辦踩街，就是為了引起大家的討論及重視，因每個人都有可能因疾病、意外、年老而成為身心障礙者，所以關心身心障礙者的權益和福利，就是關心自己。

翁章梁也於現場頒獎表揚許育程先生等2名身心障礙者楷模；劉麗惠女士等8名推行身心障礙福利有功人員；白子庭女士等2名身心障礙者社區式服務人員績優服務獎，表達對他們的感謝及尊敬。

嘉義縣每年獲分配公益彩券盈餘約3億，114年度運用盈餘為3億6,131萬5,637元，分配辦理社會福利及慈善事業共110案；運用公益彩劵回饋金補助嘉義縣政府、社會局、衛生局、團體、機構辦理社會福利及慈善事業共34案、3,148萬5,422元，公彩經費運用在各項福利政策，為縣民提供更完善的照顧及保障。