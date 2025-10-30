台南丹娜絲風災慰助金核撥12.4億　媒合修繕預計11月底完成

▲台南市府召開丹娜絲風災復原進度記者會，說明各項補助與修繕進度。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市政府針對丹娜絲颱風後續復原作業持續推動，30日下午於永華市政中心召開「丹娜絲風災復原工作進度記者會」，由秘書長尤天厚主持，工務局、環保局、農業局等單位到場說明最新進度。市府統計，截至目前慰助金核撥已達4萬7823件、金額12億4701萬元，整體復原已接近收尾階段。

尤天厚指出，風災慰助金與安遷救助已全數完成核撥；房屋修繕部分簽約1022件、完工945件，其餘77件正備料或施工中，預計11月底全數完成。另針對弱勢戶共約300戶，市府已全額補助完成280戶，其餘20戶亦預計於11月底完工。至於災屋拆除，目前登記581件，已完成322件，另有154件排拆中，預計可望於近期結案。

工務局補充，中央日前公布「自行修繕屋損每戶加發2萬元」補助措施，市府將待實施計畫核定後，配合辦理，讓民眾儘早領取補助。

環保局表示，截至10月28日止，累計出動人力2萬3830人次、機具6304輛次，清除災後廢棄物逾5萬公噸，相當於平時近兩年產量。因災後拆屋修繕仍持續產生廢棄物，環保局呼籲民眾協助分類，加速清運作業。烏樹林暫置場預計年底前關閉，石棉瓦清運量已達1萬4615公噸，約為去年處理量6倍，顯示清運作業進度明顯加快。

農業局指出，災後農業、畜牧及漁業損害救助共送中央核定1萬8768件，核定金額約12.2億元，核定率達97.86%。其中農糧作物已全數結案，漁業核定金額約5億8200萬元、畜牧核定金額約3946萬元，漁船損害亦全數核定完畢。整體復原工作將持續推進，確保每位受災戶獲得完善協助。