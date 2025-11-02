80志工出動雲林縣為438處安裝輔具　扶手撐起長輩安心生活

▲志工在鄉間老屋前忙著安裝扶手，溫情畫面見證社區守護的力量。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府攜手公私協力打造幸福宜居縣城，為建構友善高齡與安全無礙的生活環境，縣府與各鄉鎮市公所、社團法人笁樂種子基金公益協會、新光保全公司聯合發起行動，假日動員超過80位志工，分成22組深入各鄉鎮，為弱勢家庭及公共空間免費安裝輔具扶手，共完成438處改善服務，讓行動不便長者能在熟悉的家園中安心起居。

社會處長林文志表示，此次行動不僅是硬體設施的改善，更是社區關懷的延伸。活動採取「縣府統籌、公所帶路、協會執行」的合作模式，由地方公所協助盤點需求、帶領志工前往安裝現場，根據個案環境與行動需求，客製化設置浴室扶手、走廊支架、斜坡輔具等設備。從斗六市的老舊公寓到四湖鄉的獨居長輩住處，都可見志工們揮汗鎚打、用心丈量的身影，一句「這樣我洗澡就比較不怕跌倒了」成了最溫暖的回饋。

林文志指出，雲林縣長期重視弱勢與高齡者照顧，近年來積極擴充社區照護網絡。截至114年10月，全縣長青食堂已設196處、社區照顧關懷據點達202處，身心障礙者日間照顧據點16處、小型作業設施15處，讓長輩與身障朋友能在熟悉社區內獲得日常照護、餐食與陪伴，減少因年齡與身體限制而產生的孤立感。

此外，縣府自2023年起自主推動全國首創「雲林縣獨居長者及弱勢家戶防寒、防餓雙B計畫」，結合慈善團體及義工團隊，提供熱食與保暖衣物，改善居住條件。更針對失智與獨居長輩發放具血氧監測與GPS定位功能的智慧手錶，整合緊急救援系統，讓照護從實體延伸至數位，建立「有溫度的科技守護」模式。

林文志強調，雲林縣政府將持續秉持「健康、友善、永續」的施政理念，結合民間能量與企業資源，推進高齡友善社區建設，讓關懷成為雲林日常風景，幸福在每一個角落流動。

