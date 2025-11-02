　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

80志工出動雲林縣為438處安裝輔具　扶手撐起長輩安心生活

▲志工在鄉間老屋前忙著安裝扶手，溫情畫面見證社區守護的力量。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲志工在鄉間老屋前忙著安裝扶手，溫情畫面見證社區守護的力量。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府攜手公私協力打造幸福宜居縣城，為建構友善高齡與安全無礙的生活環境，縣府與各鄉鎮市公所、社團法人笁樂種子基金公益協會、新光保全公司聯合發起行動，假日動員超過80位志工，分成22組深入各鄉鎮，為弱勢家庭及公共空間免費安裝輔具扶手，共完成438處改善服務，讓行動不便長者能在熟悉的家園中安心起居。

社會處長林文志表示，此次行動不僅是硬體設施的改善，更是社區關懷的延伸。活動採取「縣府統籌、公所帶路、協會執行」的合作模式，由地方公所協助盤點需求、帶領志工前往安裝現場，根據個案環境與行動需求，客製化設置浴室扶手、走廊支架、斜坡輔具等設備。從斗六市的老舊公寓到四湖鄉的獨居長輩住處，都可見志工們揮汗鎚打、用心丈量的身影，一句「這樣我洗澡就比較不怕跌倒了」成了最溫暖的回饋。

林文志指出，雲林縣長期重視弱勢與高齡者照顧，近年來積極擴充社區照護網絡。截至114年10月，全縣長青食堂已設196處、社區照顧關懷據點達202處，身心障礙者日間照顧據點16處、小型作業設施15處，讓長輩與身障朋友能在熟悉社區內獲得日常照護、餐食與陪伴，減少因年齡與身體限制而產生的孤立感。

此外，縣府自2023年起自主推動全國首創「雲林縣獨居長者及弱勢家戶防寒、防餓雙B計畫」，結合慈善團體及義工團隊，提供熱食與保暖衣物，改善居住條件。更針對失智與獨居長輩發放具血氧監測與GPS定位功能的智慧手錶，整合緊急救援系統，讓照護從實體延伸至數位，建立「有溫度的科技守護」模式。

林文志強調，雲林縣政府將持續秉持「健康、友善、永續」的施政理念，結合民間能量與企業資源，推進高齡友善社區建設，讓關懷成為雲林日常風景，幸福在每一個角落流動。

▲志工在鄉間老屋前忙著安裝扶手，溫情畫面見證社區守護的力量。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲志工在鄉間老屋前忙著安裝扶手，溫情畫面見證社區守護的力量。（圖／記者游瓊華翻攝）
 

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
前司機痛毆學生　桃園客運再發四點聲明
11月餐飲優惠！吃到飽111元
蔡依林罕見「肉體接觸」寵粉！　「唱跨年不倒數」原因曝光
跟粿王一樣是《全明星》紅隊！曹佑寧「連發3則驚呼文」全網笑了
快訊／黃明志驗出4毒品！警：疑與護理女神性交、遺體被移動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

非洲豬瘟禁宰營運衝擊　台南受理豬肉攤商損失補助申請

永續×音樂×商圈！歸仁琴音愛歌Song購物節登場　真善美歸仁魅力滿點

「超越偶」啟動文化新浪潮　雲林打造布袋戲永續品牌

萬聖節變裝嘉年華　北港古鎮湧現可愛小怪獸與溫馨笑容

3百年信仰傳承　六堆忠勇公王滿月慶人情滿堂

台灣咖啡節登場！13縣市141品牌齊聚雲林　綠色隧道變露天咖啡館

80志工出動雲林縣為438處安裝輔具　扶手撐起長輩安心生活

涵碧樓、力麗溫德姆酒店線上旅展起跑　11/24、11/17前各有優惠

第21屆雲林文化藝術獎登場　7位藝壇翹楚獲「貢獻獎」最高榮譽

親子玩中學防災　左鎮消防分隊用「細水霧」灌溉防災新觀念

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

非洲豬瘟禁宰營運衝擊　台南受理豬肉攤商損失補助申請

永續×音樂×商圈！歸仁琴音愛歌Song購物節登場　真善美歸仁魅力滿點

「超越偶」啟動文化新浪潮　雲林打造布袋戲永續品牌

萬聖節變裝嘉年華　北港古鎮湧現可愛小怪獸與溫馨笑容

3百年信仰傳承　六堆忠勇公王滿月慶人情滿堂

台灣咖啡節登場！13縣市141品牌齊聚雲林　綠色隧道變露天咖啡館

80志工出動雲林縣為438處安裝輔具　扶手撐起長輩安心生活

涵碧樓、力麗溫德姆酒店線上旅展起跑　11/24、11/17前各有優惠

第21屆雲林文化藝術獎登場　7位藝壇翹楚獲「貢獻獎」最高榮譽

親子玩中學防災　左鎮消防分隊用「細水霧」灌溉防災新觀念

華爾街日報：川習會後　美企繼續將生產線移出中國

找到屬於自己的生活樣貌　《慢行列車》正是現代家庭的最佳縮影

林泓育致詞開玩笑點名林立、黃子鵬　喊話球迷：你們是有的！

林逸欣曾開唱台下僅5人！　「卻永遠有他」告白：最堅強後盾

前司機痛毆學生　桃園客運再發四點聲明：道歉、負起法律責任

監委指京華城樓地板面積屬一次性保障　柯文哲：判斷全然悖乎常理

非洲豬瘟禁宰營運衝擊　台南受理豬肉攤商損失補助申請

林立談FA「有資格是好事」順其自然　相信球團不會輕易放人

永續×音樂×商圈！歸仁琴音愛歌Song購物節登場　真善美歸仁魅力滿點

「幫你追回款項」黑心女介紹「叔叔」　癡情男二度遭詐12萬

【爆炸瞬間】乘客行動電源突起火！ 澎湖交通船險變火燒船

地方熱門新聞

台中北屯清潔隊貪案中檢帶回19人聲押1人

中華電信善化機房11／4汰換工程部分用戶通訊短暫中斷

桃園問政犀利兩位議員　談寵物眼裡都是愛

新北凝聚都市原民力量　侯友宜：讓政策更貼近族人需求

謝龍介「子弟兵」」童小芸投入台南中西、北區2026市議員選戰

桃園身心障礙者職業重建嘉年華　展現職重服務成果

新北社區照顧關懷據點成果展　侯友宜：打造世代共融城市

前瞻停車場進度全國之冠　侯友宜：核定27案已完成19案

林岱樺造勢晚會教「民調電話答28歲」　對手反應曝

新北影響力分享會登場　10位傑出人物照亮城市

千人晨光開跑！全興山上路跑結合美食、親子與環保成焦點

親子玩中學防災左鎮消防分隊用「細水霧」灌溉防災新觀念

台南友誼市韓國慶州市主辦APEC黃偉哲獻上祝福

台南做工行善團完成第312戶修繕！

更多熱門

相關新聞

台電南投區處捐助偏鄉社區與慈善團體

台電南投區處捐助偏鄉社區與慈善團體

台電南投區處持續關懷社會弱勢，日前捐助款項予「社團法人南投縣魚池鄉魚池尖社區發展協會」及「財團法人華山社會福利慈善事業基金會」，並攜手參與社區公益活動，透過實際行動關懷弱勢兒童與獨居長者。

2025嘉義縣國際身障者日踩街熱鬧登場

2025嘉義縣國際身障者日踩街熱鬧登場

台南做工行善團12年311戶弱勢家庭重獲安居入府受總統嘉勉

台南做工行善團12年311戶弱勢家庭重獲安居入府受總統嘉勉

「做工人ㄟ愛」撐起希望家園！職安促進會捐材料費力挺修繕弱勢家庭

「做工人ㄟ愛」撐起希望家園！職安促進會捐材料費力挺修繕弱勢家庭

台南做工行善團出動！助後壁、關廟、安南弱勢家庭修繕家園

台南做工行善團出動！助後壁、關廟、安南弱勢家庭修繕家園

關鍵字：

社會關懷志工行動高齡友善弱勢家庭照護據點

讀者迴響

熱門新聞

快訊／E級護理女神猝死！　驚傳黃明志在場涉毒被逮

快訊／道奇世界大賽二連霸

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

「護理師女神」謝侑芯飯店浴缸昏迷！黃明志CPR搶救不治

鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕！

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

快訊／新竹特斯拉撞上2行人　命危搶救中

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

范姜彥豐哥哥是牙醫！　兄弟高顏值同框照曝光

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」

山本由伸獲選世界大賽MVP出爐！

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面