國際

美股崩盤恐迎血洗修正？專家曝「最神準指標」　預警跌幅16%

▲▼11月4日，美股三大指數集體收跌，跌近4%的輝達市質一夜蒸發1990億美元。（圖／VCG）

▲11月4日，美股三大指數集體收跌，跌近4%的輝達市值一夜蒸發1990億美元。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

近期全球投資人對人工智慧（AI）概念股高估值感到不安，市場泡沫疑慮升溫。專家警告，一項被稱為「黃金／白金比」（gold-platinum ratio）的指標近期暴跌，歷史顯示其對判斷美股短期走勢極具參考價值，模型推估未來12個月內，美股可能面臨「血洗式修正」，跌幅最高可達16％，投資人需提高警覺。

MarketWatch專欄作家赫伯特（Mark Hulbert）指出，黃金／白金比是預測股市未來12個月走勢的可靠先行指標，其準確率甚至超越多數報酬率指標。今年4月該比率曾達高點，但到7月已暴跌近40％，這種走勢歷史上往往預示股市將大幅回落。

赫伯特解釋，黃金價格反映經濟與地緣政治風險，而白金主要反映經濟面風險。因此，當黃金／白金比下降時，意味地緣政治風險減緩，市場不再需要透過高預期報酬率來補償投資者承擔的額外風險。

他強調，這個比率與美國經濟強弱無關，因為經濟面因素在比率的分子與分母已相互抵消。目前有訊號顯示，市場為地緣政治風險支付的溢價正在快速消失。

今年夏季，許多華爾街投資人選擇忽視黃金／白金比發出的警訊，認為短期波動僅是偶發因素。然而4個月過去，該比率卻未明顯回升，僅略有反彈，顯示底部形態已經形成，暗示短期內股市可能面臨劇烈波動。

從歷史趨勢來看，黃金／白金比暴跌後，市場通常出現兩種劇本：一是再小幅上漲數月後急速崩跌；另一種則是長期緩跌，步入陰鬱的溫和熊市。無論哪種情況，這項指標創下史上最大跌幅之一，都為美股敲響警鐘。

赫伯特提醒，尤其在AI股票估值過高之際，投資人應密切觀察市場動向，謹慎操作以降低風險。

11/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

