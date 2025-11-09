　
俄軍攻擊烏核變電站！連夜發射導彈、無人機釀7死　澤倫斯基籲制裁

▲▼俄軍出動無人機、發射多枚導彈攻擊烏克蘭發電等基礎民用設施，導致基輔住宅區烏黑一片。（圖／路透）

▲俄軍出動無人機、發射多枚導彈攻擊烏克蘭發電等基礎民用設施，導致基輔住宅區烏黑一片。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭官員於當地時間8日表示，俄羅斯一夜之間發動無人機與導彈攻擊，目標直指向赫梅利尼茨基、羅夫諾等兩座核電廠供電的變電站，造成至少7人死亡，多地能源設施受損，數千民眾停水停電。烏克蘭政府形容此舉為俄軍精心策劃的打擊，指控俄方故意危及歐洲核安全，呼籲國際社會加強對俄制裁。

根據《路透社》，烏克蘭總統澤倫斯基發文痛批，俄羅斯此次發射超過450架無人機與45枚導彈。聶伯城一棟公寓遭無人機擊中，造成3死12傷。扎波羅熱地區3人喪命。哈爾科夫地區一人死亡。基輔、波爾塔瓦與哈爾科夫的能源設施受損，導致數千民眾停電停水，當地官員已使用發電機供應水源。

▲▼烏克蘭聶伯城一棟公寓遭無人機擊中，造成3死12傷。（圖／路透）

▲烏克蘭聶伯城一棟公寓遭無人機擊中，造成3死12傷。（圖／路透）

烏克蘭能源部長赫林楚克（Svitlana Hrynchuk）表示，緊急修復人員已穩定電網，但仍需進一步停電以便進行後續維修，並強調政府正評估損害、尋找替代電力來源，以確保民眾供電及取暖恢復。

國有能源公司Tsentrenergo指出，這是自2022年2月戰爭以來規模最大的一次攻擊，導致其在基輔與哈爾科夫地區的發電廠停擺，目前發電量降為零。

澤倫斯基呼籲國際社會，一旦俄羅斯針對能源設施發動攻擊，必須要有對應制裁，針對俄羅斯所有能源出口，不應有例外。烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）則呼籲國際原子能總署（IAEA）理事會緊急開會，並敦促中國與印度向俄方施壓，停止對可能引發災難性核事故的設施攻擊。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

據悉，自從烏克蘭慘遭侵略以來，能源設施一直是俄軍的攻擊目標。國營公司Naftogaz指出，過去兩個月俄方已9次攻擊天然氣設施。近期，俄軍在東部戰線持續推進，並在波克羅夫斯克與庫皮揚斯克周邊取得進展，控制了烏克蘭東部一座小村莊。

烏克蘭則加強對俄境內長程無人機及導彈打擊，鎖定油廠、倉庫及後勤中心，烏方稱這些行動為正當自衛。

烏克蘭空軍表示，截至8日凌晨，已擊落406架俄羅斯無人機與9枚導彈，另有26枚俄導彈與52架無人機擊中25個目標，造成能源設施重大損壞。

