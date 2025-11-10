　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

緬甸掃蕩KK園區！軍方拆除148棟建築、逮2000人　千餘人逃往泰國

▲▼緬甸軍方突襲位於克倫邦妙瓦底鎮（Myawaddy）的「KK園區」網路詐騙中心。（圖／達志影像／美聯社）

▲緬甸軍方突襲位於克倫邦妙瓦底鎮（Myawaddy）的「KK園區」網路詐騙中心。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

緬甸軍政府持續打擊境內詐騙活動。軍方9日宣布，將拆除位於泰國邊境一帶詐騙園區內近150棟建築物，其中包括宿舍、醫院、水療館及卡拉OK等設施。這些園區過去被指為跨國網路詐騙集團的據點，甚至傳出部分員工為人口販運受害者。

根據《法新社》和《半島電視台》報導，緬甸軍方上月突襲位於靠近泰國邊境、臭名昭著的「KK園區」，逮捕超過2000名詐騙相關人員，另有約1500人趁機越境逃往泰國。

《緬甸環球新光報》指出，軍方在行動中發現148棟建築，包含多棟宿舍、一座4層樓醫院，以及一棟2層樓的卡拉OK大樓。目前已有101棟遭拆除，其餘47棟則在進行中。不過，《法新社》表示暫無法獨立驗證軍方的說法。

自2021年政變後，緬甸陷入內戰，邊境地區因管制鬆散成為詐騙產業的溫床。這些園區往往設有豪華娛樂與休閒設施，專供犯罪集團頭目與高收入員工使用。外界指出，部分詐騙中心員工遭人口販運至當地，也有人自願從事詐騙以追求高薪。

分析人士認為，儘管中國是緬甸軍政府的重要軍事盟友，北京當局對於不斷吸收中國公民的跨國詐騙活動已日益不滿，促使緬方近期展開更大規模的掃蕩行動。

11/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

緬甸軍方詐騙KK園區東南亞要聞

