60公分迫擊砲彈藏民宅！二手貨商撿到還抱上車　警急報軍方處理

▲陳姓二手貨商清運物品時意外發現迫擊砲彈，事後才驚覺危險報案求助。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南永康一處民宅9日中午被發現一枚長約60公分的120迫擊砲彈，讓前來清運二手物的陳姓男子看傻眼，陳男一開始還「天真」地把砲彈抱上車載到東區倉庫，後來越想越不對勁，擔心安全疑慮才趕緊報警，一分局警方到場後立即通報陸軍旗山防爆小組處理，所幸砲彈已擊發過，未有危險。

警方指出，陳男受託到永康區中山南路靠近舊砲校的一處民宅，協助房客搬離大量二手物與雜物。整理到一半，他赫然從堆積物中看到一枚長約60公分、彈身上印有「120迫擊砲」字樣的砲彈。因彈體老舊，他一時未意識到危險，就直接徒手抱上車，載回東區東門路三段巷內的倉庫。

直到回到倉庫後，陳男越想越心驚，中午近1時主動報警。市警一分局德高派出所與偵查隊隨即趕到場勘查，初步研判該彈體疑似陸軍120迫擊砲彈，雖然看起來未裝引信，但仍不敢大意，立即聯繫陸軍旗山防爆小組前來處理。

9日下午軍方人員到場檢視後確認該砲彈屬「已擊發過的照明彈」，無危險性，隨後由防爆小組依程序接回處置。

至於砲彈為何會出現在民宅？市警一分局表示，已通報永康分局將詢問房客與房東，進一步釐清來源中。