社會 社會焦點 保障人權

60公分迫擊砲彈藏民宅！二手貨商撿到還抱上車　警急報軍方處理

▲陳姓二手貨商清運物品時意外發現迫擊砲彈，事後才驚覺危險報案求助。（民眾提供，下同）

▲陳姓二手貨商清運物品時意外發現迫擊砲彈，事後才驚覺危險報案求助。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南永康一處民宅9日中午被發現一枚長約60公分的120迫擊砲彈，讓前來清運二手物的陳姓男子看傻眼，陳男一開始還「天真」地把砲彈抱上車載到東區倉庫，後來越想越不對勁，擔心安全疑慮才趕緊報警，一分局警方到場後立即通報陸軍旗山防爆小組處理，所幸砲彈已擊發過，未有危險。

▲陳姓二手貨商清運物品時意外發現迫擊砲彈，事後才驚覺危險報案求助。（民眾提供，下同）

警方指出，陳男受託到永康區中山南路靠近舊砲校的一處民宅，協助房客搬離大量二手物與雜物。整理到一半，他赫然從堆積物中看到一枚長約60公分、彈身上印有「120迫擊砲」字樣的砲彈。因彈體老舊，他一時未意識到危險，就直接徒手抱上車，載回東區東門路三段巷內的倉庫。

▲陳姓二手貨商清運物品時意外發現迫擊砲彈，事後才驚覺危險報案求助。（民眾提供，下同）

直到回到倉庫後，陳男越想越心驚，中午近1時主動報警。市警一分局德高派出所與偵查隊隨即趕到場勘查，初步研判該彈體疑似陸軍120迫擊砲彈，雖然看起來未裝引信，但仍不敢大意，立即聯繫陸軍旗山防爆小組前來處理。

9日下午軍方人員到場檢視後確認該砲彈屬「已擊發過的照明彈」，無危險性，隨後由防爆小組依程序接回處置。

至於砲彈為何會出現在民宅？市警一分局表示，已通報永康分局將詢問房客與房東，進一步釐清來源中。

11/07 全台詐欺最新數據

446 2 2716 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

彰化人倫悲劇！女疑殺母後墜樓　「頭顱破裂」當場亡
鳳凰暴風圈侵襲機率略降　3縣市仍有80%以上
鳳凰已達強度巔峰「升級強颱機率低」　最快明天下午發海警
王子直播cue粿粿拍孕肚「懷孕我就原諒妳！」網翻影片：細思極

福建省廈門市公安局今（11日）發佈懸賞通告，指稱集徵顏姓男子等18名台灣軍方「政治作戰局心理作戰大隊」（以下簡稱「心戰大隊」）核心骨幹違法犯罪線索，並且公布18個人個資與照片。

柬控泰軍「趁停火拍合照」綁架20人殺2兵！

刁車要推到路旁「動不了」　竟是女駕駛忘插鑰匙

公車刁車路中　警與熱心民眾推車排除

