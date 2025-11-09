水淹及膝、民宅被沖毀！超級颱風鳳凰壓境　菲律賓宣布停班課

記者詹雅婷／綜合報導

颱風「鳳凰」（Fung-wong，菲國稱Uwan）預計最快9日就會登陸菲律賓，當地已經開始出現大風大雨，部分地區水淹及膝，也有民宅被沖毀。總統府馬拉坎南宮9日宣布，受到鳳凰颱風即將來襲的影響，菲律賓多個地區政府工作10日停班，學校10日、11日停課。

拉普勒新聞網、ABS-CBN等報導，鳳凰颱風持續進逼菲律賓，當地已經出現狂風暴雨，卡坦端內斯省巴加馬諾克（Bagamanoc）水淹及膝，東維薩亞斯省則有停電的狀況。潘丹教區教堂湧入逾300名避難民眾，當地政府與教堂合作發放救濟物資及熱食。阿爾拜省（Albay）拉普拉普市9日出現3公尺風暴潮，部分民宅被沖毀。

根據總統府9日發布的備忘錄，由於預估鳳凰颱風將造成重大影響，包括國家首都區、科迪勒拉行政區、伊羅戈區、卡加延河谷區、中呂宋區、卡拉巴松區、民馬羅巴區、比科爾區及東維薩亞斯區9個區域，10日實施政府機關停班。

停課範圍更廣，上述9區域加上西維薩亞斯區、中維薩亞斯區及內格羅斯島區的各級學校10日、11日都將停課。

總統府執行秘書貝薩明（Lucas Bersamin）簽署的這份備忘錄提到，負責基本公共服務、緊急應變工作的機構須保持運作，為進一步確保政府基本職能的延續性，上述地區所有其他政府機構可在必要時實施彈性工作安排，但須遵守相關法律、規則和規定，其他地區的地方行政長官可根據相關規定，實施局部地區停課和政府機關停班的措施。