泰12歲少女被媽「騙去日本賣淫」！阿嬤回應了　認女兒失聯

記者王佩翊／編譯

泰國一名12歲少女6月遭親生母親騙到日本按摩店賣淫，日本警方懷疑背後涉及人口販賣，因此已展開調查，並逮捕按摩店老闆。而少女母親7月向女兒聲稱要返國，實則轉往台灣賣淫，日前已在台灣被逮。少女的外婆接受日媒採訪時則表示，自己聯絡不上孫女與女兒，非常擔心兩人。

根據《全日本新聞網》報導，遠在泰國的少女祖母接受訪問時表示，「我很擔心孫女和女兒，我無法主動聯繫到她們，只能被動等待消息。」而少女的外婆也透露，少女平時與她一起居住，而女兒則是在曼谷等地工作養家，約從2年前開始頻繁往返日泰兩國。

據了解，少女9月初曾主動聯繫家人，表示「想要回家唸書」。少女的其他家人則指出，「雖然目前整起案件還在調查中，但我們擔心少女的媽媽可能與按摩店老闆及其他人有所牽扯，或許是遭到脅迫。」

根據日本警方調查，少女的母親6月底以「一同赴日工作」的名義把少女帶到日本，抵達後就直接把女兒送到當地一間違法按摩店，此後約1個月的時間，少女被迫接客超過60人。少女的母親則是在7月中旬離開日本，將少女獨自留在店內繼續賣淫。

日本警方發現，少女母親並未返回泰國，離開日本後直接來到台灣。但卻在10月底在台被查獲有賣淫等情事，最終被台灣警方以《社會秩序維護法》裁處罰鍰，目前仍由移民署收容中，未來將依規定辦理遣返作業。