開放「瞻仰王太后遺容」首日　泰國民眾穿黑衣大排長龍

▲泰國民眾排隊等待瞻仰詩麗吉王太后的遺容。（圖／翻攝自khaosod，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國詩麗吉王太后10月24日逝世，全國宣布進入哀悼期。泰國王室11月9日首度開放民眾入宮瞻仰詩麗吉王太后遺容，從當天上午8時起，就有來自全國各地的泰國民眾不畏炎熱天候，排隊等候，場面莊嚴肅穆。

根據Khaosod報導，泰國王室事務管理局宣布，民眾自11月9日起，可前往曼谷大皇宮律實瑪哈巴薩殿瞻仰詩麗吉王太后的遺容，開放時間分為每日四個時段：上午8時至10時45分、中午12時至下午4時45分、下午5時45分至6時30分，以及晚間7時45分至9時。

儘管曼谷天氣炎熱潮濕，但一大早就有大批民眾有秩序地排隊等候，展現對王太后的深切哀悼之情。泰國政府也動員各部門人力維持現場秩序，而相關單位則在周圍設置多個飲水站供民眾使用，皇家醫療隊與中央警察調查局人員同時也在現場待命，確保民眾安全。

根據規定，入宮瞻仰程序相當嚴格，民眾抵達皇家廣場後，必須先通過安檢，在曼谷市政府準備的帳篷區域內稍作休息，再由志工引導前往皇宮前方地下通道的第一入口處，進行行李檢查和人臉辨識掃描。

王室事務管理局對民眾服裝儀容也有嚴格規定，現場設有服裝檢查點，為穿著不當的女性民眾提供沙籠（ผ้าถุง）更換服務。此外，當局還安排接駁巴士服務接送民眾。