國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「屋舍被毀」畫面曝光！鳳凰還沒登陸爆災情　菲急撤90萬人

▲海邊簡易屋舍被毀。

記者詹雅婷／綜合報導

鳳凰颱風持續進逼菲律賓，截至9日上午，呂宋島及維薩亞斯群島已有超過90萬人撤離；另有影片顯示，奧羅拉省丁加蘭沿岸受到大浪侵襲，有船隻翻覆，還有簡易屋舍被毀。鳳凰颱風可能為菲律賓54個省份帶來強風豪雨，大馬尼拉災難風險縮減暨管理委員會（MMDRRMC）已宣布「紅色警戒」，讓救災人員待命。

▲▼ 鳳凰颱風持續進逼菲律賓。（圖／路透）

▲鳳凰颱風預計最快9日晚間或是10日登陸奧羅拉省（Aurora）。（圖／路透）

拉普勒新聞網、菲律賓詢問者報等報導，超級颱風鳳凰（Fung-wong，菲國稱Uwan）正以每小時30公里的速度移動，最大風速每小時185公里，陣風可達每小時230公里，預計最快9日晚間或是10日登陸奧羅拉省（Aurora）。

受鳳凰颱風所帶來的影響，奧羅拉省丁加蘭海岸已出現強浪襲擊，船隻翻覆、海邊簡易屋舍被沖走；畫面顯示，在大浪不斷拍打的岸邊，有建築物明顯受損。阿爾拜省、卡坦端內斯省已出現淹水災情，比科爾地區（Bicol Region）部分省分進行預防性斷電。

民防管理署署長亞歷杭德羅四世（Bernardo Rafaelito Alejandro IV）9日上午表示，呂宋島及維薩亞斯群島已有至少91萬人撤離，其中光是比科爾地區就有66萬人提前配合疏散，「我們的搜救隊已進入戒備狀態」。民防辦公室也稱，目前有超過5萬人員處於待命狀態，準備好參與搜救行動，這些人力來自菲律賓武裝部隊、國家警察、海岸防衛隊等單位。

鳳凰颱風預估將影響菲律賓全國54個省份、超過6000萬人口，當局已設立522個臨時收容中心。總統府馬拉坎南宮已於9日上午宣布多地停班課，菲律賓至少5座水庫開始排水，減輕風險。

▼菲律賓已有超過90萬人撤離。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 鳳凰颱風來襲，菲律賓緊急撤離。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 鳳凰颱風來襲，菲律賓緊急撤離。（圖／達志影像／美聯社）

11/07

446 2 2716 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

