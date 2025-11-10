　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄軍狂炸能源設施　烏克蘭國營電廠「發電能力歸零」

▲▼烏克蘭基輔遭俄軍空襲。（圖／路透）

▲俄軍近期不斷空襲烏克蘭發電系統，導致烏克蘭多座城市面臨停電與供暖中斷問題。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯近期逐漸加強對烏克蘭能源基礎設施的打擊，導致烏克蘭陷入能源危機。烏克蘭國營電力公司表示，受俄羅斯空襲影響，發電能力已幾乎降為零，導致全國多座城市面臨停電與供暖中斷問題，政府及公司人員正在全力修復發電及供暖設施。

綜合外媒報導，俄軍7日深夜至8日凌晨發動大規模空襲，使用數百架無人機與飛彈攻擊烏克蘭能源設施。烏克蘭國家電力公司Centerenergo透露，空襲導致公司的發電能力完全停止，影響範圍遍及全國。另一間電力輸配系統營運商Ukrenergo則宣布，全國多數地區9日將進行長達8至16小時的停電，以修復遭破壞的設施並調整能源供應。

烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）指出，除了傳統的發電站外，俄軍還打擊了赫梅利尼茨基（Khmelnytskyi）與瑞夫尼（Rivne）核電廠的外部供電變電站，直言俄羅斯的舉動已危害歐洲的核能安全。呼籲國際原子能總署（IAEA）立即召開緊急會議並採取相關應對措施。

另一間烏克蘭的國營能源公司Naftogaz也透露，俄軍10月初至今已對烏克蘭境內的天然氣設施發動9次大規模空襲，導致天然氣產量減半。基輔經濟學院警告，攻擊恐使烏克蘭在冬季面臨供暖中斷，對民眾生活造成嚴重影響。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 2716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一生救回26萬人！「葉克膜之父」巴列特病逝　享壽86歲
「鷹眼」陷性騷風波！　被控私發大量不雅照
鳳凰還沒來雨先炸！共伴發威「紫爆雨砸半個台灣」4天警戒範圍曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄軍狂炸能源設施　烏克蘭國營電廠「發電能力歸零」

台灣有事說惹火戰狼！中駐大阪總領事嗆「斬掉高市早苗骯髒頭」

一生救回26萬人！「葉克膜之父」巴列特病逝　享壽86歲　

連年虧損！溫蒂漢堡掀關店潮　美國350家門市將熄燈

巴西上百死「整排屍體」空拍照曝光　直擊掃毒血腥一幕

日6.7地震海嘯抵達！餘震8連發規模最大6.3　氣象廳將開記者會

日男「包養24歲女偶像」半年花光1200萬退休金　趁開房3刀捅死她

快訊／日本岩手外海出現「微弱海嘯」！　氣象廳：立刻遠離海邊

開放「瞻仰王太后遺容」首日　泰國民眾穿黑衣大排長龍

前日相鳩山由紀夫：台灣問題「屬中國內政」　日本不應該干涉

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

阿金逛小百貨自己遛自己　找店員撒嬌屁股扭超用力

黑貓聞主人屁股瞬間石化　味道太衝擊嚇到掉下巴XD

狗狗腳懸空掛在行駛車邊緣　命懸一線！騎士急攔車救援

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

俄軍狂炸能源設施　烏克蘭國營電廠「發電能力歸零」

台灣有事說惹火戰狼！中駐大阪總領事嗆「斬掉高市早苗骯髒頭」

一生救回26萬人！「葉克膜之父」巴列特病逝　享壽86歲　

連年虧損！溫蒂漢堡掀關店潮　美國350家門市將熄燈

巴西上百死「整排屍體」空拍照曝光　直擊掃毒血腥一幕

日6.7地震海嘯抵達！餘震8連發規模最大6.3　氣象廳將開記者會

日男「包養24歲女偶像」半年花光1200萬退休金　趁開房3刀捅死她

快訊／日本岩手外海出現「微弱海嘯」！　氣象廳：立刻遠離海邊

開放「瞻仰王太后遺容」首日　泰國民眾穿黑衣大排長龍

前日相鳩山由紀夫：台灣問題「屬中國內政」　日本不應該干涉

俄軍狂炸能源設施　烏克蘭國營電廠「發電能力歸零」

一眼挑出甜又能久放香蕉！專業大廚：關鍵在「不起眼小處」

鳳凰暴風圈恐掃全台！8縣市「侵襲機率破8成」　最快今下午發海警

逾60艘海岬型船赴幾內亞運鋁土　美輸中大豆需逾150艘巴拿馬型船

T1三連霸挑新冠軍造型！選手開投票問粉絲、官方列英雄名單

電線桿基座套3顆輪胎！路人傻問：怎放進去的？　車行老闆解答了

台灣有事說惹火戰狼！中駐大阪總領事嗆「斬掉高市早苗骯髒頭」

國防部臉書被蘇丹人灌爆「支援叛軍」！急澄清：這裡是中華民國

拼賺16萬！6檔抽籤股拼場　AI股永擎、邁科價差大

莎倫娜號全新風格體驗　第三人最低0元起超划算

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

國際熱門新聞

巴西掃毒上百死「整排屍體」空拍照曝光

日氣象廳：鳳凰颱風將「橫穿整個台灣」

日男包養女偶像花光退休金！3刀捅死她

溫蒂漢堡掀關店潮　美國350家門市將熄燈

女主播拒用免治馬桶　肛門科醫師也不用

奇觀！全球最大面積「蜘蛛網牆」曝光

「葉克膜之父」巴列特病逝　享壽86歲　

不滿台灣有事說！中駐大阪領事嗆斬首日本首相

日17歲少年「睡夢中」遭親弟割喉！

女學霸期末考剩2分　就醫才知代誌大條

美股崩盤恐迎血洗修正？神準指標曝跌16%

夫妻「性生活消失」原因曝光　「生了小孩」只排第3

狗保母電梯內摔死小狗　飼主看畫面心碎

替黃仁勳說話！OpenAI執行長「突收傳票」

更多熱門

相關新聞

CNN：俄軍「即將攻陷」烏東戰略重鎮！

CNN：俄軍「即將攻陷」烏東戰略重鎮！

俄羅斯部隊近日幾乎完成對烏克蘭東部戰略城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）的控制，這場象徵性勝利是俄國總統普丁追求已久的目標，但卻付出慘重代價。

俄軍攻擊烏核變電站　射導彈無人機釀7死

俄軍攻擊烏核變電站　射導彈無人機釀7死

只要35元！　羅馬尼亞買到18架F-16戰機

只要35元！　羅馬尼亞買到18架F-16戰機

俄軍持續蠶食領土！　分析：烏克蘭10月遭奪461平方公里

俄軍持續蠶食領土！　分析：烏克蘭10月遭奪461平方公里

川普表態：暫不考慮供烏戰斧飛彈

川普表態：暫不考慮供烏戰斧飛彈

關鍵字：

烏克蘭

讀者迴響

熱門新聞

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

那對夫妻妮妮突不適送醫

颱風還沒來雨先炸！鳳凰共伴效應明晚發威

巴西掃毒上百死「整排屍體」空拍照曝光

70歲長者重回50歲狀態！醫師曝驚人研究

朱茵被騙拍王晶三級片！劇情全是激情大尺度

趙露思新經紀人是「前東家CEO」！超硬背景曝光

高雄「大姐頭」逝世　兒豪發百萬善款

「手搖飲店員2情況」絕對別買！網搖頭：想到就噁心

泫雅報平安！表演途中暈倒認「不太記得了」連三道歉

天價自助餐1個便當5百元！店員：可能不只買1個

輪椅族YTR朴偉癱瘓11年站起來了！平視望愛妻宋枝恩

黃立成炒幣慘負債4.6億元　自爆1原因「15年沒片拍」

61歲歌仔戲天后頂光頭超過10年！每次露面都戴假髮

一粒應援途中「突捂嘴離場」本尊親揭原因

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面