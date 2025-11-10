俄軍狂炸能源設施　烏克蘭國營電廠「發電能力歸零」

▲俄軍近期不斷空襲烏克蘭發電系統，導致烏克蘭多座城市面臨停電與供暖中斷問題。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯近期逐漸加強對烏克蘭能源基礎設施的打擊，導致烏克蘭陷入能源危機。烏克蘭國營電力公司表示，受俄羅斯空襲影響，發電能力已幾乎降為零，導致全國多座城市面臨停電與供暖中斷問題，政府及公司人員正在全力修復發電及供暖設施。

綜合外媒報導，俄軍7日深夜至8日凌晨發動大規模空襲，使用數百架無人機與飛彈攻擊烏克蘭能源設施。烏克蘭國家電力公司Centerenergo透露，空襲導致公司的發電能力完全停止，影響範圍遍及全國。另一間電力輸配系統營運商Ukrenergo則宣布，全國多數地區9日將進行長達8至16小時的停電，以修復遭破壞的設施並調整能源供應。

烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）指出，除了傳統的發電站外，俄軍還打擊了赫梅利尼茨基（Khmelnytskyi）與瑞夫尼（Rivne）核電廠的外部供電變電站，直言俄羅斯的舉動已危害歐洲的核能安全。呼籲國際原子能總署（IAEA）立即召開緊急會議並採取相關應對措施。

另一間烏克蘭的國營能源公司Naftogaz也透露，俄軍10月初至今已對烏克蘭境內的天然氣設施發動9次大規模空襲，導致天然氣產量減半。基輔經濟學院警告，攻擊恐使烏克蘭在冬季面臨供暖中斷，對民眾生活造成嚴重影響。