鳳凰颱風將登陸！菲律賓急撤10萬人　狂風暴雨畫面曝光

▲鳳凰颱風即將登陸菲律賓。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

鳳凰颱風（Fung-wong，菲國稱Uwan）已於9日上午增強為超級颱風，最快周日就會登陸菲律賓，將帶來暴雨、破壞性強風及風暴潮。目前菲律賓東部及北部地區已有超過10萬人緊急撤離，超過300架國際與國內航班取消，當地已經出現狂風暴雨。

PANOORIN: Sitwasyon sa Barangay Sto. Domingo, Virac Catanduanes, alas-9 ng umaga ngayong Linggo, Nov. 9, 2025. Malakas na ang hangin na dala ng bagyong #UwanPH. Malakas na rin ang agos ng Sto. Domingo River. (????: Ralph Odiaman) | via @Jose_Carretero8pic.twitter.com/5if7ewSGCU — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) November 9, 2025

路透報導，菲律賓氣象局已經針對大範圍地區發布風暴警報，其中呂宋島東南部包含卡坦端內斯省（Catanduanes）、北甘馬仁省與南甘馬仁省沿海地區列入最高等級5號警報，首都馬尼拉及周邊區域則為3號警報。根據ABS-CBN電視台在社群平台X發布的影片，卡坦端內斯省已出現惡劣天氣，烏雲密佈，樹枝在強風中劇烈搖擺，暴雨猛烈襲擊當地。

菲律賓民航當局表示，已有超過300班國內外航班取消。拉普勒新聞網指出，鳳凰颱風可能9日登陸卡坦端內斯省，也可能從該省附近掠過。在這之後，鳳凰颱風可能於10日晚間或11日清晨在奧羅拉省（Aurora）一帶登陸，接著穿越呂宋島北部山區，屆時強度可能減弱。

CNN指出，菲律賓才剛歷經海鷗颱風（Kalmaegi）的肆虐，至少188人喪生，大多數死者來自宿霧省。由於海鷗颱風移動緩慢，為人口稠密區帶來大量降雨，淹水情況嚴重。當地官員透露，許多人死於溺水。