黃明志涉謀殺案！大馬警明申請「二度延扣」　委任律師未回應

▲大馬警方擬10日申請二度延扣，黃明志律師則尚未做出回應。（圖／翻攝自臉書）



記者王佩翊／綜合報導

台灣網紅謝侑芯10月中在馬來西亞吉隆坡酒店猝死，當地警方在事發後2周將此案轉為謀殺案調查，並逮捕當時同在屋內的歌手黃明志。黃明志的延押期將於10日到期，大馬警方9日宣布，將向法庭申請二度延押黃明志，繼續深入調查此案。而黃明志的委任律師則尚未回應。

根據《星洲日報》報導，馬來西亞金馬警區主任沙扎里助理總監9日上午接受訪問時表明，「警方將在明（10）日延扣期屆滿後，向法庭申請再度延扣黃明志，以便深入調查此案。」他進一步說明，「警方暫定在金馬警局內，二度延扣黃明志。」

黃明志的代理律師鄭清豐8日曾向媒體表示，自黃明志5日凌晨投案至今，律師團隊已近90小時未能與當事人會面，目前完全無法掌握黃明志的身心狀態如何。而在警方欲申請延扣的消息曝光至今，鄭清豐仍未做出回應。

謝侑芯於10月22日下午約1時40分，在吉隆坡某五星級酒店客房內被發現昏迷不醒。根據當時同房的黃明志供述，他發現謝侑芯在浴缸內失去意識，曾嘗試進行心肺復甦術搶救，但仍失敗，隨即叫救護車。但卻企圖離開飯店，沒想到正好被在飯店內為東盟峰會進行維安工作的警員攔截。

黃明志聲稱當時兩人正在酒店內討論影片拍攝企劃案。然而，警方抵達現場後情況急轉直下。執法人員在房間內查獲約9顆藍色疑似搖頭丸的毒品，而黃明志接受初步尿液檢測後，對4種毒品呈現陽性反應。