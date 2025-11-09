韓火力發電廠鍋爐塔坍塌　尋獲第3名死者遺體！搜救隊「列隊敬禮」

▲南韓蔚山火力發電廠鍋爐塔拆除時坍塌，搜救隊員9日尋獲已經死亡的金姓男子，列隊向遺體敬禮。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓蔚山火力發電廠在拆除作業時發生嚴重坍塌，造成7人慘遭活埋。經過連日搜救，消防單位今（9）日上午尋獲第3名死者、44歲金姓男子的遺體。金男受困當下仍保持清醒，能與搜救人員對話並接受止痛藥，但因長時間受困最終不幸身亡。目前仍有4人受困，其中2人推測已死亡、另2人下落不明。

根據《韓聯社》，這起意外發生在6日下午2時2分，蔚山火力發電廠約63公尺高的鍋爐塔第5號機在拆除時倒塌，導致7名工人被活埋。金姓男子在事故發生約1小時20分鐘後就被發現，當時手臂被夾在鋼鐵結構中，意識仍相當清楚，能與救援隊員保持對話。

金男當時一度表示自己出現呼吸困難的症狀，搜救隊員在極度受限的空間中設法為他提供止痛藥，並嘗試清理周圍的土石與鋼材，企圖開闢通道將他救出。

然而，現場結構錯綜複雜、且二次坍塌風險高，救援進展艱難。儘管消防單位一度對成功救出金男抱持希望，但在7日凌晨4時，金男反應突然中斷，救援人員立刻實施心肺復甦術，但仍無法喚回生命跡象，現場醫師在53分鐘後宣告死亡。

事隔3天後，消防單位9日上午11時5分正式將金男的遺體移出現場。現場救援人員列隊敬禮，向殉職的金男致上最後敬意。

▲南韓蔚山火力發電廠鍋爐塔拆除時，第5號機不慎坍塌。（圖／VCG）

截至目前為止，7名受困工人中已有3人確認死亡。其餘4人中，有2人被推測已無生命跡象，另2人仍然失聯。由於鍋爐塔毗鄰的4號與6號機結構同樣出現坍塌危險，當局為確保救援人員安全，決定暫時停止人力進入現場搜尋，改以無人機進行空拍偵查，以掌握現場情況。

蔚山消防本部預防安全課長金正植（音譯）表示，承包公司已於9日中午開始進行6號機的「弱化作業」，即預先切割鋼樑與支撐柱，使其能在後續爆破拆除時一次倒塌，避免意外坍塌造成新的危險。當局計畫在完成4號與6號機的爆破拆除後，加速尋找剩餘的4名受困者。

消防單位指出，稍早於上午8時10分利用無人機勘查現場後，10時30分派遣17名救援人員進入瓦礫堆，成功尋獲金男的遺體。隨著弱化作業全面展開，現場的救援人員與重型機具已全數撤離，只留下進行拆除準備的技術人員持續作業。

當局強調，搜救行動雖暫時中止，但仍將以無人機與遠端監測方式持續追蹤現場狀況，待安全條件允許後再重新投入人力搜尋。

