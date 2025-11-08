派出所深夜淪砲房！已婚部長「偷吃嫩學妹」激戰　脫下制服不慎越界

▲深夜的日本派出所，20多歲女警穿著制服，在密閉空間內和學長共處一室。（示意圖／VCG）



記者羅翊宬／編譯

身為公務員的警察本該在半夜守護市民朋友的安全，豈料深夜的派出所卻爆出離譜的醜聞，40多歲的已婚巡查部長居然趁機在派出所內「激戰」年僅20多歲的女巡查，兩人在派出所內你儂我儂、穿著警察制服翻雲覆雨激戰十數回，直到遭某人以職場匿名爆料的方式，這段不倫戀才對外曝光。

根據日媒《朝日新聞》、《神奈川電視台》，位於日本神奈川縣秦野市的秦野警察署地域課發生荒唐的職場醜聞，40多歲男性巡查部長、20多歲女性巡查從去年9月起被分派至同一間派出所，然而俗話說「近水樓台先得月」，孤寂的一對男女經常在同個空間工作，時間一久後也累積情愫，他們從今年6月底至8月11日，開始在派出所內激戰多回。

報導形容，兩人簡直是把派出所當成免費「砲房」（愛情賓館），男警早已有妻小、至於女警則仍是單身。在經過長時間的「調教指導」後，男警誤以為女方對自己有意思、而女方則是對學長抱持著憧憬。

報導提到，兩人同處一室幾乎是深夜寂靜、沒有其他同事在場的時段，因此逐漸拉近彼此的距離，最後衝動越過「不該越過的界線」，在派出所的休息室內衝刺十數回。

報導指出，直到警察署接獲匿名投書，某人爆料男女員警在派出所激戰的消息後，這份禁斷之戀才終於曝光，自從各家日媒報導後，網路社群充滿各種諷刺和評論，「派出所淪為愛情賓館」、「還有人在深夜守護這座城市嗎」、「劇情比小說還更刺激真實」，甚至還有網友將轄區內6間可能淪為砲房的派出所羅列出來。

對此，兩人最後僅遭到減薪一個月的處分，且僅扣除月薪的10%。網友更感嘆道，「才減薪一個月喔」、「內部懲處也太寬鬆了吧」、「這要是在一般民間企業早就被裁員了」、「到底是誰說性行為對警察工作不會造成影響的？」