　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

派出所深夜淪砲房！已婚部長「偷吃嫩學妹」激戰　脫下制服不慎越界

▲▼日本警察,女警,日本女警。（圖／VCG）

▲深夜的日本派出所，20多歲女警穿著制服，在密閉空間內和學長共處一室。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

身為公務員的警察本該在半夜守護市民朋友的安全，豈料深夜的派出所卻爆出離譜的醜聞，40多歲的已婚巡查部長居然趁機在派出所內「激戰」年僅20多歲的女巡查，兩人在派出所內你儂我儂、穿著警察制服翻雲覆雨激戰十數回，直到遭某人以職場匿名爆料的方式，這段不倫戀才對外曝光。

根據日媒《朝日新聞》、《神奈川電視台》，位於日本神奈川縣秦野市的秦野警察署地域課發生荒唐的職場醜聞，40多歲男性巡查部長、20多歲女性巡查從去年9月起被分派至同一間派出所，然而俗話說「近水樓台先得月」，孤寂的一對男女經常在同個空間工作，時間一久後也累積情愫，他們從今年6月底至8月11日，開始在派出所內激戰多回。

報導形容，兩人簡直是把派出所當成免費「砲房」（愛情賓館），男警早已有妻小、至於女警則仍是單身。在經過長時間的「調教指導」後，男警誤以為女方對自己有意思、而女方則是對學長抱持著憧憬。

報導提到，兩人同處一室幾乎是深夜寂靜、沒有其他同事在場的時段，因此逐漸拉近彼此的距離，最後衝動越過「不該越過的界線」，在派出所的休息室內衝刺十數回。

報導指出，直到警察署接獲匿名投書，某人爆料男女員警在派出所激戰的消息後，這份禁斷之戀才終於曝光，自從各家日媒報導後，網路社群充滿各種諷刺和評論，「派出所淪為愛情賓館」、「還有人在深夜守護這座城市嗎」、「劇情比小說還更刺激真實」，甚至還有網友將轄區內6間可能淪為砲房的派出所羅列出來。

對此，兩人最後僅遭到減薪一個月的處分，且僅扣除月薪的10%。網友更感嘆道，「才減薪一個月喔」、「內部懲處也太寬鬆了吧」、「這要是在一般民間企業早就被裁員了」、「到底是誰說性行為對警察工作不會造成影響的？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 8011 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
30cm大老鼠鹹酥雞攤忘情狂吃　崩潰畫面曝
幕後／鏡週刊猛攻黃國昌　柯文哲擔心「別過度自信步我後塵」
快訊／14縣市「暴風圈侵襲機率」破5成！　鳳凰最新路徑曝
爆休息室違規！　黑豹旗陽明領先遭沒收比賽
女大生慘遭壽星硬上！　5男同學圍觀不救
情侶吃台中IKEA爐烤牛狂拉！　食安處要查了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

兒子護照「有殘膠」遭拒登機！12萬旅遊險泡湯　她怒控卡達找碴

派出所深夜淪砲房！已婚部長「偷吃嫩學妹」激戰　脫下制服不慎越界

快訊／山形縣「熊闖入JR車站」！　列車緊急停駛

「DNA之父」華森辭世！34歲獲諾貝爾獎　告別傳奇與爭議人生

巨大棕熊襲擊北海道牧場！追車「一拳打凹引擎蓋」　員工倒車逃命

13億密碼、20億電子郵件外洩！　資安專家警告：舊資料仍可致命

泰12歲少女被騙到東京下海　日媒：生母「在台賣淫」已落網

土耳其對納坦雅胡發逮捕令！　控以色列37高官犯下種族滅絕

轉換為戰時模式！美防長宣布改革武器採購　加快對外軍售交付進度

川普開綠燈！　豁免匈牙利1年「買俄油免受制裁」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

鳳凰來襲！風未到雨先來　專家：11/12恐登陸中南部　全台風強雨彈炸3天

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

兒子護照「有殘膠」遭拒登機！12萬旅遊險泡湯　她怒控卡達找碴

派出所深夜淪砲房！已婚部長「偷吃嫩學妹」激戰　脫下制服不慎越界

快訊／山形縣「熊闖入JR車站」！　列車緊急停駛

「DNA之父」華森辭世！34歲獲諾貝爾獎　告別傳奇與爭議人生

巨大棕熊襲擊北海道牧場！追車「一拳打凹引擎蓋」　員工倒車逃命

13億密碼、20億電子郵件外洩！　資安專家警告：舊資料仍可致命

泰12歲少女被騙到東京下海　日媒：生母「在台賣淫」已落網

土耳其對納坦雅胡發逮捕令！　控以色列37高官犯下種族滅絕

轉換為戰時模式！美防長宣布改革武器採購　加快對外軍售交付進度

川普開綠燈！　豁免匈牙利1年「買俄油免受制裁」

宋芸樺嗨喊「我老公萊恩葛斯林」！　瞄到林柏宏…嚇壞急改口：我老公在這

康橋單車環島重傷！彰基搶救奇蹟康復　家屬學校合捐救護車

成大首屆成機論壇登場　五大產業領袖回校分享半導體與機器人新趨勢

視察桃機邊境檢疫措施　卓榮泰：「零信任、零容忍」守護台灣淨土

搭機躲廁所狂吸電子菸！27歲白目女下機被逮　這下慘了

對旅遊、收藏沒興趣！她點出「1狀況」網爆共鳴：我也有一樣的困擾

收購東森電視爆內線交易！律師夫婦賺黑錢判刑　法官：破壞交易秩序

兒子護照「有殘膠」遭拒登機！12萬旅遊險泡湯　她怒控卡達找碴

台北大巨蛋熱潮周邊商圈卻冷颼颼　百億經濟效益分不到1成

線性香vs.感官香你是哪派！2025秋冬最強嗅覺趨勢　三款香氣一噴入魂

【蛋定啊QQ】貨車門沒關緊右轉　「10籠雞蛋」噴出灑滿地

國際熱門新聞

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

即／東京電車鐵軌爆燃起火！爆炸聲影片曝

光學遙測「古馬雅」最大建築群　竟是宇宙地圖

即／山形縣「熊闖入JR車站」！　列車停駛

高市：若台海衝突不排除動用「集體自衛權」

巨大棕熊襲擊北海道牧場　一拳打凹引擎蓋

逼泰12歲少女下海　生母在台賣淫被逮

美股跌幅收斂　台積電ADR跌0.95％

高市早苗凌晨3時開會　致歉隨行人員

習近平罕見笑瞇眼照　陸網卻看不到

美國政府關門航班大亂　單日1000班次遭取消

謝侑芯命案反轉？家屬出手要真相！

校園清真寺禮拜爆炸　嫌犯「竟只有17歲」

女賊30秒順手偷包　受害者全家沒人發現

更多熱門

相關新聞

即／山形縣「熊闖入JR車站」！　列車停駛

即／山形縣「熊闖入JR車站」！　列車停駛

日本山形縣新庄市JR新庄站8日下午驚傳熊隻闖入站內，目前仍停留在車庫內，未造成人員傷亡。山形縣警方接獲JR員工通報後到場處理，正評估是否設置陷阱捕捉。

巨大棕熊襲擊北海道牧場　一拳打凹引擎蓋

巨大棕熊襲擊北海道牧場　一拳打凹引擎蓋

騙12歲女兒日本賣淫！警證實泰國生母賣淫被捕

騙12歲女兒日本賣淫！警證實泰國生母賣淫被捕

日本流感快「全面大流行」　最嚴重地區曝

日本流感快「全面大流行」　最嚴重地區曝

屏東也有色警！偷拍女警如廁逞慾

屏東也有色警！偷拍女警如廁逞慾

關鍵字：

日韓要聞派出所女警制服不倫戀出軌日本神奈川縣秦野市

讀者迴響

熱門新聞

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對：衛浴設備相同

百人「情義重天」送別顏正國

《星光》女星淚控遭小16歲國手家暴！「還出軌好友」心死：不可能和解

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

鳳凰颱風「周三晚登陸中部」　周一上午海警、周二陸警

沒掛號問病情遭拒竟辱醫「缺錢」！醫師超狂背景曝

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

中颱鳳凰暴風圈擴大　3縣市首當其衝

網紅雪碧爆啦啦隊黑幕！富商圈「包養價目表」瘋傳

貨車追撞「遺體掛車頭」！2死者身分曝

網友疑惑：台灣沒熊害？真實狀況曝光

還是護國神山夠力！　3因素減弱「強大怪物」鳳凰颱風

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

噁男公園強拉女清潔工逼口交　判決出爐

誠品年度舊書拍賣會最低1折起

更多

最夯影音

更多
Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」
王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面