60m鍋爐塔倒塌畫面曝！　南韓火力發電廠「增至3死」4人被埋

▲ 即將爆破拆除的鍋爐塔坍塌。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓蔚山火力發電廠6日發生鍋爐塔坍塌事故，死亡人數攀升至3人，仍有4人被埋。搶救行動邁入第2天，當地消防部門7日證實，上午救出的2名工人搶救後宣告死亡，加上前晚不治的一名工人，罹難者已達3人。另有2名傷者送醫，所幸沒有生命危險。

《韓聯社》報導，這起意外發生於6日下午約2時，一座高達60公尺的鍋爐塔在拆除作業中突然倒塌，伴隨巨大聲響，在200公尺外都能感受到震動。當下共有9名工人在現場作業，已知仍有2人受困倒塌結構下方，另外2人則處於失蹤狀態，被埋位置尚未確認。

▲ 坍塌導致多名工人被埋。（圖／翻攝自蔚山消防本部）

這座鍋爐塔於1981年啟用，服役40年後於2021年停止運轉。韓國東西發電外包拆除工程，由HJ重工業承攬，再轉包給爆破專業廠商Korea Kacoh執行「弱化作業」。所謂弱化作業是在正式爆破前先切斷支撐結構，使建物易於倒塌的前置工程。

事故原因初步研判與作業過程中重心偏移有關，消防當局表示，「由於需要切斷結構支柱，可能出現搖擺或傾斜等問題。」業界專家也指出，44年歷史的老舊結構對扭力特別敏感，一旦發生扭曲很容易完全倒塌，關鍵問題在於是否有設置鋼索等支撐設備防止倒塌。

南韓雇傭勞動部已展開強制搜查，將徹底調查事故肇因。而事發現場除倒塌的5號機，還有各自相隔約30公尺的4號機與6號機鍋爐塔，原定16日爆破拆除，其中一座已完成弱化作業。