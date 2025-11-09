　
國際

日本女主播拒用免治馬桶　肛門科醫師爆「我也不用」理由曝

日本主播田中萌表示從不使用免治馬桶，直言對水柱噴口的衛生狀況感到疑慮，引發網友論戰。（示意圖，photoAC）

▲日本主播田中萌表示從不使用免治馬桶，直言對水柱噴口的衛生狀況感到疑慮，引發網友論戰。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

「免治馬桶」可說是日本科技的驕傲結晶，然而，這個全球知名的科技產品卻意外在電視節目引爆兩派戰火，導致「愛用者」與「堅決抵制派」展開了激烈的口水戰。 這場爭議的導火線，是朝日電視台的主播田中萌在節目中坦承「從來不碰」溫水噴洗功能，直言對「水柱噴口的衛生狀況感到疑慮」，覺得被那麼多人用過太噁心。這番話一出，立即吸引大批網友殺到她的社群媒體，留下尖酸評論：「難道是『大便沒擦乾淨』的主播嗎？」

面對排山倒海的嘲諷，田中萌也在10月26日的節目迅速澄清：「我真的沒有沾到任何東西！」不過，愛用派藝人千原Junior則表達了對日本科技的「百分百信賴」，甚至反駁：「我的觀點是，沒有沖洗才真的髒！」連前議員宮崎謙介也毫不客氣地直言：「光用衛生紙根本無法徹底清潔啊！」這場隔空喊話讓戰火越燒越旺。

然而，這場論戰也成功引出為數不少的「拒用陣營」，許多網友紛紛跳出來力挺田中萌，「公廁的絕對不用，我連坐墊都不敢坐」「完全不信任噴嘴」，甚至一名網友犀利指出，「自家噴嘴清過一次，才發現自動清潔根本不乾淨，髒得嚇人」，更令人跌破眼鏡的是，當天節目來賓中的「肛門專科」醫師大和彩乃，竟然也是「拒用派」，表明個人也是拒絕使用。

大和彩乃進一步解釋，她謝絕使用的原因在於「過度清洗」其實對肛門健康是有害無益。她特別告誡觀眾，如果把水柱的強度設定得太強勁，或者直接對準肛門內部沖，那股強大的水壓反而會過度刺激甚至傷害直腸黏膜，導致發炎或潰瘍。

大和彩乃也指出，有些男士會利用水流的那股衝勁來「幫助便便出來」，這觀念可是大錯特錯，醫師給大家的最高安全指示是，操作時，水柱務必調至「最柔和」，且「範圍僅限於肛門周圍的外層肌膚」，才是最保險的清潔方式。


