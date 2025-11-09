日本「NHK黨主席」立花孝志被逮！　警：有逃亡滅證之虞

▲日本兵庫縣警方9日上午逮捕立花孝志。（圖／NHK黨官網）



記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣警方9日以涉嫌名譽毀損等罪名，逮捕右翼小黨「NHK黨」的58歲黨魁立花孝志。警方表示，經認定，立花有逃亡及湮滅證據之虞，因此將其逮捕。立花孝志被指控惡意中傷已故兵庫縣議員竹內英明，導致受害者在網路霸凌攻擊下走上絕路。

根據《每日新聞》報導，竹內英明生前擔任兵庫縣議會特別調查委員會委員，專責調查兵庫縣知事齋藤元彥的職權騷擾疑雲。2024年11月齋藤元彥因醜聞失職舉行補選後，竹內英明隨即辭去縣議員職務，2025年1月在自宅內身亡，享年50歲。

在竹內英明辭職後，立花孝志2024年12月於大阪府泉大津市長選舉的街頭演說中公開發表「什麼話都不說就離開的竹內縣議員超級危險，他絕對正在接受警方調查」等未經證實的言論。更令人髮指的是，在竹內英明過世隔天，立花孝志仍在X平台（前推特）及影音網站散布「警方打算明天就逮捕他」等毫無根據的假消息。

竹內英明的家屬控訴，立花孝志的惡意發言引發網路上大量匿名用戶跟風攻擊，不實謠言如雪花般襲來，最終將竹內英明逼入絕境，選擇輕生。竹內的家屬6月正式提出刑事告訴，指控立花孝志散布不實言論並煽動支持者進行網路霸凌。

立花孝志當時參與兵庫縣知事補選，目的是協助齋藤元彥重返政壇。選戰期間，他公開抨擊竹內英明參與製作揭發齋藤元彥等人疑雲的相關文件，聲稱對方「捏造不實的傳言」。

兵庫縣警方雖未透露立花孝志是否認罪，但強調逮捕的理由是立花孝志有逃亡及湮滅證據之疑慮。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995