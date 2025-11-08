轉換為戰時模式！美防長宣布改革武器採購　加快對外軍售交付進度

▲美國國防部長赫格塞斯5日抵達美國國會大廈，針對加勒比海涉嫌販毒船隻的軍事打擊行動舉行簡報會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）近日針對五角大廈官僚化的採購流程發表措辭強烈的演說，直指5年計畫式的中央計畫文化阻礙創新與戰備能力，甚至危及軍人安全。他同時簽署3份內部備忘錄，推動採購改革、整合武器轉移與安全合作機制，加快武器交付盟國，目標直指將國防部採購系統轉變為戰時運作模式。

根據美媒《福斯新聞》，赫格塞斯於當地時間7日在對國防產業高層演說中指出，美國國防部多年來被繁瑣低效的流程和「不可能的風險門檻」束縛，使制度優先於結果。他形容這種官僚文化類似蘇聯式中央計畫，扼殺創新思維、抑制風險承擔，並削弱美國備戰能力。他強調，真正的「敵人」其實就在國內，不是人，而是流程。

他批評，歷屆政府試圖繞過流程而非正面解決問題，反而讓美軍與國防工業基礎更加脆弱，也助長承包商從低效率中獲利，「進度延遲、訂單積壓以及成本不斷上升已成常態」，而這種缺乏緊迫感與創新恐懼，正是敵人可利用的漏洞。

演說同時，赫格塞斯簽署3份內部備忘錄以推動改革。第一份備忘錄聚焦採購流程改革，要求各軍種識別並消除內部障礙，60天內提交精簡採購、削減冗餘監督層級以及由流程導向轉向結果導向的計畫。

第二份備忘錄針對國防工業基礎，警告美國生產已變得「風險迴避且僵化」，要求在120天內提出擴大緊急製造能力、強化供應鏈韌性、與戰時需求對齊的完整計畫。

第三份備忘錄則重新整合美國國防部武器轉移與安全合作機制，將對外軍售（FMS）與直接商業銷售（DCS）納入單一權限，加快武器交付盟國，並要求60天內提交削減冗餘監督的執行計畫，確保出口政策符合「美國優先」工業策略。赫格塞斯指出，「我們的目標很簡單：將整個採購系統轉變為戰時運作模式」。

為配合改革，陸軍已成為美國國防部採購改革的試驗場，拆除數十年來過於僵化的計畫結構，精簡兵力架構、削減冗餘監督，並改革合約制度，讓現代化武器能更快速送達士兵手中。陸軍高層強調，這些創新多在傳統採購流程之外進行，以企業信用卡直接購買測試所需物品，快速驗證效果，靈活性大幅提高創新速度。

赫格塞斯表示，改革的核心在於「將流程由官僚導向轉為結果導向」，並建立能在危機中迅速擴張的國防工業基礎，以維持美軍戰備與納稅人利益。