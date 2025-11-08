　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

轉換為戰時模式！美防長宣布改革武器採購　加快對外軍售交付進度

▲▼美國國防部長赫格塞斯5日抵達美國國會大廈，針對加勒比海涉嫌販毒船隻的軍事打擊行動舉行簡報會。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部長赫格塞斯5日抵達美國國會大廈，針對加勒比海涉嫌販毒船隻的軍事打擊行動舉行簡報會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）近日針對五角大廈官僚化的採購流程發表措辭強烈的演說，直指5年計畫式的中央計畫文化阻礙創新與戰備能力，甚至危及軍人安全。他同時簽署3份內部備忘錄，推動採購改革、整合武器轉移與安全合作機制，加快武器交付盟國，目標直指將國防部採購系統轉變為戰時運作模式。

根據美媒《福斯新聞》，赫格塞斯於當地時間7日在對國防產業高層演說中指出，美國國防部多年來被繁瑣低效的流程和「不可能的風險門檻」束縛，使制度優先於結果。他形容這種官僚文化類似蘇聯式中央計畫，扼殺創新思維、抑制風險承擔，並削弱美國備戰能力。他強調，真正的「敵人」其實就在國內，不是人，而是流程。

他批評，歷屆政府試圖繞過流程而非正面解決問題，反而讓美軍與國防工業基礎更加脆弱，也助長承包商從低效率中獲利，「進度延遲、訂單積壓以及成本不斷上升已成常態」，而這種缺乏緊迫感與創新恐懼，正是敵人可利用的漏洞。

演說同時，赫格塞斯簽署3份內部備忘錄以推動改革。第一份備忘錄聚焦採購流程改革，要求各軍種識別並消除內部障礙，60天內提交精簡採購、削減冗餘監督層級以及由流程導向轉向結果導向的計畫。

第二份備忘錄針對國防工業基礎，警告美國生產已變得「風險迴避且僵化」，要求在120天內提出擴大緊急製造能力、強化供應鏈韌性、與戰時需求對齊的完整計畫。

第三份備忘錄則重新整合美國國防部武器轉移與安全合作機制，將對外軍售（FMS）與直接商業銷售（DCS）納入單一權限，加快武器交付盟國，並要求60天內提交削減冗餘監督的執行計畫，確保出口政策符合「美國優先」工業策略。赫格塞斯指出，「我們的目標很簡單：將整個採購系統轉變為戰時運作模式」。

為配合改革，陸軍已成為美國國防部採購改革的試驗場，拆除數十年來過於僵化的計畫結構，精簡兵力架構、削減冗餘監督，並改革合約制度，讓現代化武器能更快速送達士兵手中。陸軍高層強調，這些創新多在傳統採購流程之外進行，以企業信用卡直接購買測試所需物品，快速驗證效果，靈活性大幅提高創新速度。

赫格塞斯表示，改革的核心在於「將流程由官僚導向轉為結果導向」，並建立能在危機中迅速擴張的國防工業基礎，以維持美軍戰備與納稅人利益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 8011 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
手滑PO文竟有「女性xx價目表」　韓男星慘了！退出所有作品
12歲少女被逼東京下海　29歲母「在台賣淫」已落網
黃仁勳快閃台灣「想念愛犬要趕快回家」　3毛孩萌樣曝光
瘋傳金馬獎「于朦朧列入追思名單」！掀兩派論戰
快訊／台中131年犂記傳意外！　女手指遭攪拌機壓碎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰12歲少女被騙到東京下海　日媒：生母「在台賣淫」已落網

土耳其對納坦雅胡發逮捕令！　控以色列37高官犯下種族滅絕

轉換為戰時模式！美防長宣布改革武器採購　加快對外軍售交付進度

川普開綠燈！　豁免匈牙利1年「買俄油免受制裁」

美32歲女清潔工「走錯門」被當賊！　遭屋主開槍爆頭慘死

日本街頭深夜砍殺！男子「頭部出血」腹部遭刺　送醫不治

為攻打台灣奠基？中國「飛彈設施激增」超英趕美　CNN曝光衛星照

伊朗被控密謀暗殺「以色列駐墨大使」！陰謀提前曝光　秒遭破獲

蕭美琴罕見現身歐洲議會演說！　路透：恐引北京報復

開嗆美國敵對行動！北韓國防相怒斥「不會再容忍」　昨向東射飛彈

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

鳳凰來襲！風未到雨先來　專家：11/12恐登陸中南部　全台風強雨彈炸3天

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

泰12歲少女被騙到東京下海　日媒：生母「在台賣淫」已落網

土耳其對納坦雅胡發逮捕令！　控以色列37高官犯下種族滅絕

轉換為戰時模式！美防長宣布改革武器採購　加快對外軍售交付進度

川普開綠燈！　豁免匈牙利1年「買俄油免受制裁」

美32歲女清潔工「走錯門」被當賊！　遭屋主開槍爆頭慘死

日本街頭深夜砍殺！男子「頭部出血」腹部遭刺　送醫不治

為攻打台灣奠基？中國「飛彈設施激增」超英趕美　CNN曝光衛星照

伊朗被控密謀暗殺「以色列駐墨大使」！陰謀提前曝光　秒遭破獲

蕭美琴罕見現身歐洲議會演說！　路透：恐引北京報復

開嗆美國敵對行動！北韓國防相怒斥「不會再容忍」　昨向東射飛彈

豬肉解禁！賴清德喜吃「滿漢大餐」　籲國人一起守護台灣豬

台灣港群密集辦理資訊麻瓜AI應用課程　加速整體數位轉型

鄭麗文將出席統派活動追思共諜　侯友宜：要符合社會期待

「亞洲最帥王子」晉升中校　汶萊王子妃挺孕肚甜蜜觀禮

手滑PO文竟有「女性xx價目表」　韓男星遭抓包極樂私生活：我錯了

日本流感快「全面大流行」　最嚴重地區曝！林氏璧給台人7叮嚀

泰12歲少女被騙到東京下海　日媒：生母「在台賣淫」已落網

土耳其對納坦雅胡發逮捕令！　控以色列37高官犯下種族滅絕

IPAC大會發表演說　蕭美琴：全球繁榮有賴強韌、自由的台灣

鶯歌房價站上5字頭　在地房仲指2大「支撐關鍵」

孫儷管理體重「吃飯用秤」　笑：沒限制我可以一直吃

國際熱門新聞

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

即／東京電車鐵軌爆燃起火！爆炸聲影片曝

光學遙測「古馬雅」最大建築群　竟是宇宙地圖

高市：若台海衝突不排除動用「集體自衛權」

美股跌幅收斂　台積電ADR跌0.95％

高市早苗凌晨3時開會　致歉隨行人員

習近平罕見笑瞇眼照　陸網卻看不到

美國政府關門航班大亂　單日1000班次遭取消

謝侑芯命案反轉？家屬出手要真相！

校園清真寺禮拜爆炸　嫌犯「竟只有17歲」

女賊30秒順手偷包　受害者全家沒人發現

泰母直播「和兒子色色」　月撈1萬泰銖

逼泰12歲少女下海　生母在台賣淫被逮

怕了！美五角大廈擬「簡化」武器採購流程

更多熱門

相關新聞

女清潔工「走錯門」被當賊！遭屋主射殺

女清潔工「走錯門」被當賊！遭屋主射殺

美國印第安納州發生一起清潔工走錯門被屋主開槍擊斃的悲劇，32歲女清潔工瑪麗亞·弗洛琳達·里奧斯·佩雷斯·德·貝拉斯克斯（Maria Florinda Rios Perez de Velasquez）5日上午與丈夫一同到雇主家清潔時，因找錯地址，在丈夫面前遭到該名屋主開槍射殺。

川普豁免匈牙利1年　「買俄油免受制裁」

川普豁免匈牙利1年　「買俄油免受制裁」

揭中國飛彈設施大增　CNN：為攻打台灣奠基

揭中國飛彈設施大增　CNN：為攻打台灣奠基

北韓嗆美「不會再容忍」　昨向東射飛彈

北韓嗆美「不會再容忍」　昨向東射飛彈

日媒：高市早苗「川習會前」與川普談台海風險

日媒：高市早苗「川習會前」與川普談台海風險

關鍵字：

北美要聞國際軍武赫格塞斯美國五角大廈

讀者迴響

熱門新聞

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對：衛浴設備相同

百人「情義重天」送別顏正國

《星光》女星淚控遭小16歲國手家暴！「還出軌好友」心死：不可能和解

中颱鳳凰暴風圈擴大　3縣市首當其衝

貨車追撞「遺體掛車頭」！2死者身分曝

還是護國神山夠力！　3因素減弱「強大怪物」鳳凰颱風

鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

噁男公園強拉女清潔工逼口交　判決出爐

鳳凰颱風「周三晚登陸中部」　周一上午海警、周二陸警

網紅雪碧爆啦啦隊黑幕！富商圈「包養價目表」瘋傳

退休師反年改喊繳不起房貸　他酸：月領5萬真苦

誠品年度舊書拍賣會最低1折起

鳳凰颱風「全球模擬路徑」曝光！　北轉3因素路線更分歧

黃仁勳現身「莉莉水果店」　老闆驚喜合照

更多

最夯影音

更多
Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」
王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面