巴西遭強烈龍捲風侵襲！釀6人死亡、437人傷　建築慘毀滿目瘡痍

▲巴西南部巴拉那州7日遭強烈龍捲風重創。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

巴西南部巴拉那州（Parana）於7日遭強烈龍捲風重創，狂風夾帶豪雨橫掃多地，造成至少6人死亡、437人受傷，約1,000名居民被迫撤離。災情最嚴重的伊瓜蘇博尼圖鎮（Rio Bonito do Iguacu）多數屋頂被掀翻、房屋倒塌嚴重，街區滿目瘡痍。巴西政府已派部長級官員前往災區協助救援與重建。

根據《路透社》，巴拉那州政府與民防單位指出，這場龍捲風於當地時間週五晚間來襲，風速一度高達每小時180至250公里（約時速111至155英里），威力驚人。伊瓜蘇博尼圖鎮超過半數的市區建築受損，不僅屋頂全被掀飛，多處結構也發生坍塌，街道上遍布瓦礫與倒塌的電線桿。

巴拉那州氣象與環境監測系統指出，這是近年來當地罕見的強烈龍捲風事件。除了造成6人喪生外，另有437人因受傷接受治療，當局也已緊急安置約1,000名流離失所的居民。鄰近的瓜拉普阿瓦市（Guarapuava）同樣受到強風波及，部分基礎設施受損。

巴西制度關係部長霍夫曼（Gleisi Hoffmann）表示，她將與代理衛生部長阿德里亞諾‧馬蘇達（Adriano Massuda）及多名聯邦官員前往災區，協助當地救災及重建工作。她強調，中央政府將全力配合地方，確保災民獲得必要支援。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）則在社群平台X上發文，向罹難者家屬表達哀悼，承諾將持續協助巴拉那州人民，提供所有必要的幫助。目前搜救與復原工作仍在進行中，當地政府呼籲居民避免外出，警戒後續可能出現的惡劣天氣。