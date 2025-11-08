為攻打台灣奠基？中國「飛彈設施激增」超英趕美　CNN曝光衛星照

▲中國3日上午在北京天安門進行「中國抗日戰爭暨世界反法西斯勝利80周年」閱兵活動。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

美媒《CNN》根據最新衛星影像分析、地圖與政府公告後指出，自2020年以來，中國已大規模擴建與導彈生產相關的設施，涵蓋工廠、研發中心和測試基地，總建築面積增加超過2100萬平方英尺（約200萬平方米），顯示中國在加速擴張核武與常規導彈能力，凸顯其對區域主導權和對台軍事行動的戰略野心。

《CNN》分析指出，136處與導彈生產或中國人民解放軍火箭軍（PLARF）相關的設施中，有超過60%出現擴建跡象。衛星影像顯示，這些基地新增塔樓、掩體和土堤，部分地區甚至可見導彈零件。專家認為，這反映中國正快速增加導彈產能，為未來衝突做準備。部分設施的擴建取代了村落和農田，5年間面積增加數萬平方英尺。

《CNN》透過檢視中國兩大國有防務集團——中國航天科技集團（CASC）與中國航天科工集團（CASIC）——與其子公司公開資料，並結合地理空間分析，確認了包括十多個此前未報導的新設施。這些基地主要生產常規與核導彈，供應中國軍隊各軍種，中國擁有全球最大現役兵力，超過200萬人。

▲中國人民解放軍東部戰區 (PLA) 地面部隊向台灣海峽進行遠程實彈演習。（圖／路透）

自從2012年中國國家主席習近平上台以來，中國持續投入巨額資金購置與升級軍備，明確目標是將人民解放軍打造為「世界級」作戰力量。他同時強化火箭軍，掌管核武庫及彈道導彈，視為「戰略威懾核心、國家安全基石」。

報導指出，中國導彈擴張與美國軍備供應困境形成對比。美國近期在烏克蘭和以色列使用高端防禦系統，引發彈藥消耗及供應短缺。美國薩德系統（THAAD）在6月以色列戰爭中消耗約25%攔截彈，美國已追加20億美元合約增產，但建造耗時、成本高昂，每枚約1270萬美元。

專家警告，五角大廈供應問題與中國先進導彈快速擴張，對美國在亞太利益構成長期威脅。

▲東風-41型洲際彈道飛彈。（圖／路透）

在對台軍事策略上，《CNN》分析後認為，用來生產導彈的設施將成為中國攻台行動的核心。專家表示，導彈可用於封鎖美軍進入台海，攻擊港口、直升機基地與補給設施，以削弱外部支援。報導確認99個與導彈製造相關基地，其中65處已擴建；火箭軍37個基地中，22處亦有擴建。專家指出，新增建築面積可能呈指數式增加導彈產能。

中國導彈生產加速，也與國際局勢密切相關。《CNN》分析顯示，俄羅斯2022年侵略烏克蘭後，中國導彈基地擴建速度幾乎翻倍。專家認為，中國密切觀察烏克蘭實戰，學習以廉價無人機壓制先進防空系統，讓高價彈道導彈命中目標的戰術，並提升核武與常規導彈儲備。

其中，北京部分基地生產DF-26中程彈道導彈及其改良型DF-26D，高超音速滑翔載具可使導彈飛行路徑難以預測，理論上可能避開攔截，攻擊美軍關島安德森空軍基地。衛星影像亦顯示基地分布廣泛，有的位於城市中，鄰近居民區或餐廳，有的置於偏遠山谷沿崎嶇地形延伸，並多設防爆土堤與混凝土堤防以防事故。

▲中國建政70年大閱兵，展示高超音速飛彈東風-17。（圖／達志影像／美聯社）

此外，《CNN》指出，中國軍方面臨內部挑戰。反腐運動持續，高層將領及火箭軍相關官員包括兩名前國防部長被免職，官方報告暗示部分與導彈採購增加相關的貪腐問題。美國國防高官指出，貪腐可能影響解放軍政治可靠性及作戰能力。

《CNN》已向中國國防部、CASC及CASIC求證，但截至發稿尚未收到回應。