美國怕了！五角大廈研擬「簡化」武器採購流程　應對全球威脅

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）計劃週五宣布對五角大廈武器採購體系進行重大改革，旨在簡化流程、縮短研發與交付時間，以應對全球威脅加劇。改革將賦予專案經理及投資組合執行長更大決策權，並推動商業化產品採購與時間掛鉤的合約激勵，提升軍方取得先進技術的效率。

根據《路透社》取得的備忘錄草稿，赫格塞斯將在國家戰爭學院（National War College）向軍方指揮官、業界領袖及政府官員說明改革細節。此舉是依據美國總統川普（Donald Trump）今年4月簽署的行政命令，目標解決五角大廈官員所稱「不可接受的慢速採購」問題。

美國官員指出，現行制度責任分散、激勵錯位，妨礙軍方快速部署新技術。

改革將設立「投資組合採購執行長」（Portfolio Acquisition Executives）職位，對主要武器項目擁有直接決策權。新的採購鏈將由專案經理直接向投資組合執行長匯報，再至各軍種採購主管，中間不再設置多層審批。此外，關鍵項目的初期生產必須至少有兩個合格供應來源，以確保可靠性。

此次改革也要求將商業化產品作為預設採購模式，簡化招標流程；合約將採取時間掛鉤激勵機制，提前交付可獲獎勵，延遲則按比例受罰。美國國防部採購與維持事務次長將主持每月「採購加速檢討會議」（Acquisition Acceleration Reviews），追蹤改革執行、排除障礙，並監督國防產業競爭狀況。

傳統防務承包商如洛克希德馬丁（Lockheed Martin）與RTX，以及新興企業Palantir、Ursa Major、Saronic和Epirus等，均預計參與此次改革說明會，凸顯美國政府希望整合傳統與新興國防技術，提升美軍戰力部署速度。