　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國怕了！五角大廈研擬「簡化」武器採購流程　應對全球威脅

▲▼美國國防部長赫格塞斯將於3日訪韓。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部長赫格塞斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）計劃週五宣布對五角大廈武器採購體系進行重大改革，旨在簡化流程、縮短研發與交付時間，以應對全球威脅加劇。改革將賦予專案經理及投資組合執行長更大決策權，並推動商業化產品採購與時間掛鉤的合約激勵，提升軍方取得先進技術的效率。

根據《路透社》取得的備忘錄草稿，赫格塞斯將在國家戰爭學院（National War College）向軍方指揮官、業界領袖及政府官員說明改革細節。此舉是依據美國總統川普（Donald Trump）今年4月簽署的行政命令，目標解決五角大廈官員所稱「不可接受的慢速採購」問題。

美國官員指出，現行制度責任分散、激勵錯位，妨礙軍方快速部署新技術。

改革將設立「投資組合採購執行長」（Portfolio Acquisition Executives）職位，對主要武器項目擁有直接決策權。新的採購鏈將由專案經理直接向投資組合執行長匯報，再至各軍種採購主管，中間不再設置多層審批。此外，關鍵項目的初期生產必須至少有兩個合格供應來源，以確保可靠性。

此次改革也要求將商業化產品作為預設採購模式，簡化招標流程；合約將採取時間掛鉤激勵機制，提前交付可獲獎勵，延遲則按比例受罰。美國國防部採購與維持事務次長將主持每月「採購加速檢討會議」（Acquisition Acceleration Reviews），追蹤改革執行、排除障礙，並監督國防產業競爭狀況。

傳統防務承包商如洛克希德馬丁（Lockheed Martin）與RTX，以及新興企業Palantir、Ursa Major、Saronic和Epirus等，均預計參與此次改革說明會，凸顯美國政府希望整合傳統與新興國防技術，提升美軍戰力部署速度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 6583 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雪碧爆啦啦隊員不堪黑幕！　富商圈「包養價目表」瘋傳
美航班大亂！超過1000班次遭取消　旅客排長隊等安檢
前龍亨幹部選妃進貢！　太子集團首腦大讚台妹「溫柔服務好」
快訊／黃仁勳現身台積電運動會！　與魏哲家同台
缺席世界大賽　道奇維西亞愛女不幸過世：我們永遠愛妳
鳳凰颱風估週三晚西南部登陸　「南北最搖滾風雨」時間點曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國政府關門害航班大亂！超過1000班次遭取消　旅客排長隊等安檢

美國怕了！五角大廈研擬「簡化」武器採購流程　應對全球威脅

神偷30秒順手偷包！女賊大膽行竊揚長而去　受害者全家沒人發現

校園清真寺禮拜突然爆炸！嫌犯「竟只有17歲」　54傷者緊急送醫

快訊／日本東京電車鐵軌爆燃！民眾曝「爆炸聲巨響」　驚悚影片曝

中國放寬禁令　德廠獲准再次出口安世半導體晶片

川普：俄烏戰爭有望結束　若再會普丁仍希望在匈牙利

美股跌幅收斂！4大指數漲跌互見　台積電ADR跌0.95％

凌晨3點開會！日相高市早苗「鐵人作息」向隨行秘書、警護致歉

白宮釋出釜山峰會照！習近平罕見「笑瞇了眼」　陸網卻全看不到

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

鳳凰來襲！風未到雨先來　專家：11/12恐登陸中南部　全台風強雨彈炸3天

「海鷗」颱風強襲菲律賓！　「增至188死」近40萬人被迫撤離

美國政府關門害航班大亂！超過1000班次遭取消　旅客排長隊等安檢

美國怕了！五角大廈研擬「簡化」武器採購流程　應對全球威脅

神偷30秒順手偷包！女賊大膽行竊揚長而去　受害者全家沒人發現

校園清真寺禮拜突然爆炸！嫌犯「竟只有17歲」　54傷者緊急送醫

快訊／日本東京電車鐵軌爆燃！民眾曝「爆炸聲巨響」　驚悚影片曝

中國放寬禁令　德廠獲准再次出口安世半導體晶片

川普：俄烏戰爭有望結束　若再會普丁仍希望在匈牙利

美股跌幅收斂！4大指數漲跌互見　台積電ADR跌0.95％

凌晨3點開會！日相高市早苗「鐵人作息」向隨行秘書、警護致歉

白宮釋出釜山峰會照！習近平罕見「笑瞇了眼」　陸網卻全看不到

台積電運動會魏哲家送「禮物」　員工每人發2.5萬

溫體豬強勢回歸！名店阿泉爌肉飯重啟經典滋味　人龍再現：還是這味最對味

福建艦正式入列　陸官媒曝：「必去」台灣海峽

直擊／顏正國人生殺青宴！百人白衣背印「情義重天」別大哥　禮生穿白禮服送行

鳳凰颱風估「下周三至周四穿越台灣」　共伴效應炸出強降雨

黃捷獲頒世界青年峰會「年度政治人物獎」　赴德領獎成首位獲獎台灣人

洪災淹沒郵筒竟被網售「最高喊價6千元」　中華郵政急追回17座

回到家做4件事能平靜心情　給總是負面思考的人

立冬首批「烏金」大豐收！彰化父子捕獲3千尾笑賺百萬　民眾搶買

中國信託大當機！用戶氣炸「ATM沒吐錢卻顯示扣款」　官方急公告

【結局出爐】實況主Toyz涉毒最終篇！　持大麻被追訴險加刑期 已勒戒獲判不受理

國際熱門新聞

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

即／東京電車鐵軌爆燃起火！爆炸聲影片曝

高市：若台海衝突不排除動用「集體自衛權」

光學遙測「古馬雅」最大建築群　竟是宇宙地圖

美股跌幅收斂　台積電ADR跌0.95％

高市早苗凌晨3時開會　致歉隨行人員

習近平罕見笑瞇眼照　陸網卻看不到

謝侑芯命案反轉？家屬出手要真相！

泰母直播「和兒子色色」　月撈1萬泰銖

川普：俄烏戰爭有望結束　若再會普丁仍希望在匈牙利

烘手機恐怖真相！　實驗揭「吹出滿滿細菌」

中國放寬禁令　德廠獲准再次出口安世半導體晶片

鳳凰最快明晚成「超級颱風」！

校園清真寺禮拜爆炸　嫌犯「竟只有17歲」

更多熱門

相關新聞

川習會見效？中國突恢復美國大豆進口

川習會見效？中國突恢復美國大豆進口

中國海關總署7日發布公告，宣布自11月10日起，恢復美國CHS Inc.等3家企業的大豆輸華資格。這代表今年3月起暫停的美國大豆進口限制正式解除。

「美國高蛋白」竟是中國來的　衛生局開罰

「美國高蛋白」竟是中國來的　衛生局開罰

上課遭6歲童開槍　女師獲賠3億

上課遭6歲童開槍　女師獲賠3億

美軍轟運毒船3死　20秒影片曝光

美軍轟運毒船3死　20秒影片曝光

健身族傻喝「美國乳清蛋白」竟是中國貨

健身族傻喝「美國乳清蛋白」竟是中國貨

關鍵字：

北美要聞國際軍武美國五角大廈赫格塞斯

讀者迴響

熱門新聞

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對：衛浴設備相同

貨車追撞「遺體掛車頭」！2死者身分曝

鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天

噁男公園強拉女清潔工逼口交　判決出爐

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

還是護國神山夠力！　3因素減弱「強大怪物」鳳凰颱風

退休師反年改喊繳不起房貸　他酸：月領5萬真苦

黃仁勳現身「莉莉水果店」　老闆驚喜合照

鳳凰颱風「全球模擬路徑」曝光！　北轉3因素路線更分歧

中颱鳳凰暴風圈擴大　3縣市首當其衝

鳳凰甩尾北衝！1關鍵決定抵達強度

王子二度道歉想和解　廣告小妹曝原因

誠品年度舊書拍賣會最低1折起

即／東京電車鐵軌爆燃起火！爆炸聲影片曝

1家4口墾丁慶生變死別　26歲特斯拉爸相驗結果曝

更多

最夯影音

更多
Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」
另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面