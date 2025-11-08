　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

開嗆美國敵對行動！北韓國防相怒斥「不會再容忍」　昨向東射飛彈

▲▼俄羅斯國防部長貝洛索夫29日抵達平壤順安國際機場，由北韓國防相努光鐵迎接。（圖／路透）

▲北韓國防相努光鐵曾在平壤順安國際機場迎接俄羅斯國防部長貝洛索夫。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）昨（7）日向東海（日本海）發射彈道飛彈，疑似是向美國、南韓近來的軍事舉動嗆聲。對此，北韓國防相努光鐵發表談話，痛批美軍航母停靠釜山、與南韓進行聯合飛行訓練，無疑是再度坦露美國對於北韓的敵意，表示美國明目張膽的挑釁行徑，意圖刺激地區政治軍事緊張情勢。

根據北韓官媒《朝中社》今（8）日報導，努光鐵以北韓國防相的身分發表標題為「針對敵對勢力的認知和應對意志，我軍將會更加明確表達出來」的談話，內文提及美國與南韓近日的軍事動向，「最近美國軍方威脅朝鮮民主主義人民共和國（北韓）安全的軍事行動更加明目張膽，意圖激化地區政治軍事緊張情勢。」

努光鐵在談話中提到，美國國防部長赫格塞斯、南韓國防部長安圭伯3日共同造訪板門店共同警備區域（JSA），並在首爾召開第57次美韓安全保障協議會議（SCM），「美韓軍方首腦前往我國（北韓）南部邊境，一股腦沉溺戰爭狂熱、召開SCM會議，模擬強化抑制朝鮮與核武、常規性武器整合過程，毫不避諱地坦露出敵對本性。」

▲▼美國國防部長赫格塞斯、南韓國防部長安圭伯3日下午抵達板門店。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部長赫格塞斯、南韓國防部長安圭伯3日下午抵達板門店。（圖／達志影像／美聯社）

努光鐵也提到，美國、南韓空軍曾於本月3至7日展開大規模空中聯合演習「自由旗幟」（Freedom Flag），以及美國海軍喬治•華盛頓號航空母艦和第五艦載機聯隊停靠南韓釜山作戰基地，「美韓此舉擴大新的戰爭變數，已逼近臨界點。」

努光鐵怒嗆美國，「針對美國從始至終敵對朝鮮民主主義人民共和國的態度，我方皆能正確解讀，往後我們一定會給出明確的回覆，絕對不會逃避！未來一旦有任何威脅接近我方的安全範圍，將納入我軍的射程圈，以必要的方式加以管控。我們已經準備好應對一切，將以強大的力量保障安全、捍衛和平，在此原則下向敵方展開攻勢。」

南韓《韓聯社》指出，儘管北韓曾於7日向東方發射彈道飛彈，但努光鐵8日發表的談話卻尚未直接提及，且該篇談話也未被刊登在北韓居民能夠直接收看閱覽的《朝鮮中央電視台》、《勞動新聞》。

11/06 全台詐欺最新數據

