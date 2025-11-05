亞洲大學評比出爐！台大榮登「第23名」　台灣8所校園擠進百大

▲台灣大學在今年度亞洲大學評比名列第23。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

英國高等教育調查機構QS昨（4）日公布2026年亞洲大學排名，共有25個國家與地區、1529所大學列入此次評比。其中，台灣表現亮眼，台灣大學以第23名榮登台灣最佳排名，較上次進步3名，清華大學位居第37名，陽明交通大學則是第41名，台灣共有8所大學擠進亞洲前100名，展現整體競爭力。

QS世界大學排名（QS World University Rankings）針對亞洲大學進行評比，亞洲大學排名前10名由香港大學奪冠，北京大學緊追在後，新加坡國立大學與南洋理工大學並列第3名，上海復旦大學、香港科技大學、香港中文大學與香港城市大學並列第7名，至於北京清華大學和香港理工大學則分別列入第9名與第10名。

而在台灣方面，前10所大學依序為：台灣大學（第23名）、清華大學（37名）、陽明交通大學（41名）、成功大學（43名）、台灣科技大學（46名）、中山大學（72名）、台灣師範大學（80名）、台北科技大學（88名）、中央大學（108名）、以及中興大學（128名）。

8所位於台灣的大學進入亞洲前百大，包括台大、清華、陽明交通、成功、台科大、中山大、師大與北科大。

QS排名主要依據11項指標，包括學術聲譽、雇主聲譽、師生比例、論文平均被引用次數、教師論文數量、國際研究網絡、國際師資、國際學生占比、具博士學位人員比例，以及入境與出境交換學生數量。這些指標綜合反映大學的研究實力、國際化程度及教育質量。

《中央社》指出，本次排名中整體排名進步的國家與地區包括香港、馬來西亞、澳門、新加坡與泰國。台灣共有57所大學入榜，其中17所較上次排名進步、29所退步、3所持平，另有8所大學是首次參與QS亞洲大學排名。分析指出，台灣大學與其他前百大學校的穩定表現，顯示本地高等教育在亞洲的影響力持續提升。