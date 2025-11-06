　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

威廉重現黛妃34年前經典畫面　里約基督像前向母親致敬

威廉王子站在基督像前，重現母親黛安娜王妃34年前的經典畫面。（翻攝X@KensingtonRoyal、X@emilyinpalace）

▲威廉王子站在基督像前，重現母親黛安娜王妃34年前的經典畫面。（翻攝X@KensingtonRoyal、X@emilyinpalace）

圖文／鏡週刊

英國威廉王子（Prince William）首度到巴西訪問，第3天登上里約熱內盧的基督像（Christ the Redeemer），重現已故母親黛安娜王妃（Princess Diana）1991年造訪同一地點的經典照片，低調向母親致敬，令人動容。

重回母親足跡　威廉感懷黛妃人道精神

這趟訪問是威廉為「為地球貢獻獎」（Earthshot Prize）頒獎典禮展開的行程之一。當天陽光普照、天空湛藍，他在上午9點前抵達、趁景點未開放時登上山頂，站在與母親當年相同的位置，遠眺城市景色，神情沉思。肯辛頓宮發言人表示：「威廉王子非常喜歡與里約民眾交流，他深受感動，因為許多人仍懷念他母親當年到訪的情景。」

威廉王子重現黛妃34年前經典畫面！　里約基督像前向母親致敬

▲威廉背後是糖麵包山等里約美景。（翻攝X@KensingtonRoyal）

威廉王子重現黛妃34年前經典畫面！　里約基督像前向母親致敬

▲黛妃1991年也來到此地。（X@emilyinpalace）

根據《泰晤士報》報導，黛妃1991年與查爾斯王儲（現在的查爾斯三世）一同訪問巴西，足跡遍及里約、巴西利亞與聖保羅。當時她身穿白色印花上衣、白裙與綠腰帶，在基督像前微笑留影，背景是糖麵包山與海灣美景。那次訪問中，她與查爾斯一同出席外交場合，也單獨探訪孤兒院及癌症、愛滋病患，展現她關懷弱勢的人道精神。黛妃親民的形象令巴西群眾狂熱歡迎，甚至有熱情男子高喊「黛安娜！」衝下紅毯試圖親吻她，引發小騷動。

此次威廉重返舊地，除了致敬母親，也走訪環保相關行程。他在山頂與里約市長帕埃斯（Eduardo Paes）會面，還親切與副市長卡瓦列里（Eduardo Cavaliere）兩個月大的女兒互動，笑說：「她第一次上山吧？握力真好！」此外，他形容基督像是「驚人的工程壯舉」。

推動環保使命　「地球獎」頒典禮登場

威廉也在現場會晤「為地球貢獻獎」的15名決選入圍者，頒獎典禮於當地時間5日晚間舉行。英國入圍者亞當魯特（Adam Root）發明的裝置可過濾洗衣機與工業用水中的微塑膠，防止流入海洋。威廉讚嘆該項創意「太棒了」，笑說自己打算購買濾網，「不用打折，我會付全價！」

威廉王子重現黛妃34年前經典畫面！　里約基督像前向母親致敬

▲威廉與凱莉米洛、尚恩曼德斯等表演嘉賓合照。（翻攝X@KensingtonRoyal）

「為地球貢獻獎」頒獎典禮有澳洲天后凱莉米洛（Kylie Minogue）與加拿大歌手尚恩曼德斯（Shawn Mendes）表演，英國首相施凱爾（Sir Keir Starmer）也出席，這將是威廉首次於典禮上接待現任首相。

之後，威廉將前往貝倫出席聯合國氣候會議COP30，代表英國政府與國王發表演說，延續父親查爾斯當年對環保議題的關注。早在1991年，查爾斯就曾在皇家遊艇「不列顛尼亞號」上舉辦非正式「貝倫環保研討會」，為隔年在里約舉行的地球高峰會（Earth Summit）暖身。


更多鏡週刊報導
男子赤腳打沙灘排球...一看竟是威廉王子！　狂跌倒求饒「請對我溫柔點」
威廉王子、凱特王妃密友「五星級飯店墜樓亡」！享年45歲　友悼：他像彼得潘
哈利王子難得與威廉有「1大共識」！　親曝「入籍美國」真實想法

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
副院長與女副主任沙發上連結！　陸醫院值班室影片流出
7大媽闖紅燈過馬路！悠閒聊天看手機　超扯畫面譙翻
快訊／全支付發聲明「資安無虞」　不實言論保留法律告訴權
「利息、股利、租金」年結2萬要繳補充保費　政院：不會為難小資
普發1萬登記「今輪到身分證尾數2、3」　他填完怪怪的：沒安全
二代健保新制「一票房東雙重打擊」　他曝殘酷現實：市場更扭曲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普關稅案不怕輸？　專家：敗訴照樣能徵稅「B計畫」曝光

酒駕撞死人「竟是戒癮諮商師」　他曾出書勸世：很危險

海鷗颱風肆虐逾140死　菲律賓總統批准宣布「國家災難狀態」

狂動27刀整成真人芭比　31歲女網紅「半裸離奇身亡」疑提供性服務

威廉重現黛妃34年前經典畫面　里約基督像前向母親致敬

「台灣這款食物」登上外媒榜單！　激讚：不普通的零食

誇張媽學校舞會上拐走女兒「14歲男友」　還和他生下小孩

蘇丹葬禮遭血洗！　武裝分子「集體輪暴婦女、屠殺40人」慘況曝

墜毀瞬間！貨機「淪火球」從眼前呼嘯而過　駕駛親眼目睹嚇爆

30歲台女關西機場被捕！　緝毒犬嗅出「20kg液態大麻」史上最多

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

川普關稅案不怕輸？　專家：敗訴照樣能徵稅「B計畫」曝光

酒駕撞死人「竟是戒癮諮商師」　他曾出書勸世：很危險

海鷗颱風肆虐逾140死　菲律賓總統批准宣布「國家災難狀態」

狂動27刀整成真人芭比　31歲女網紅「半裸離奇身亡」疑提供性服務

威廉重現黛妃34年前經典畫面　里約基督像前向母親致敬

「台灣這款食物」登上外媒榜單！　激讚：不普通的零食

誇張媽學校舞會上拐走女兒「14歲男友」　還和他生下小孩

蘇丹葬禮遭血洗！　武裝分子「集體輪暴婦女、屠殺40人」慘況曝

墜毀瞬間！貨機「淪火球」從眼前呼嘯而過　駕駛親眼目睹嚇爆

30歲台女關西機場被捕！　緝毒犬嗅出「20kg液態大麻」史上最多

台電指核二、核三廠具重啟條件　民進黨團：應為初步評估

韓職救援王高祐錫下季續留美國　韓媒：明年不會回國

林佳龍宴請駐紐約聯合國常任代表團　團長：台灣是國際不可或缺一員

萬元擁有Seiko得獎錶　不對稱錶鍊時髦有型

「蟻人」艾德華茲回歸首秀拿15分　灰狼23分慘敗遭尼克打爆

才說「我沒那麼愛哭」　溫妮歡慶36歲生日被逼到落淚

用焚毀功能傳訊索賄！核二廠長、林口發電廠長涉貪　延押禁見2月

補充保費改制挨批　石崇良試算講解：領50萬獎金只收2千

陸醫院副院長與副主任值班室連結影片流出　雙雙停診接受調查

川普關稅案不怕輸？　專家：敗訴照樣能徵稅「B計畫」曝光

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

國際熱門新聞

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

墨西哥女總統「遭強吻襲胸」要告了

菲律賓預測　鳳凰8日增強為「超級颱風」

瀑布旁活春宮　男女全裸「濕身親熱」

妻出門婚戒丟桌上「夫嚇壞」真相曝光

女傭「電梯摔死狗」影片曝光！　飼主目睹淚崩驚叫

30歲台女關西機場被捕　走私20kg液態大麻赴日

UPS貨機黑盒子找到了　肯塔基州緊急狀態

民主黨地方選舉完勝！　律師看「紅州翻盤」警訊：川普恐提前跛腳

美股收漲225點！四大指數收高　小非農就業報告超預期增4.2萬人

亞洲大學評比出爐　台大榮登「第23名」！

世界經濟論壇主席示警！　金融市場3大泡沫：加密貨幣、AI、債務

UPS貨機墜毀增至9死！　波音公司回應了

更多熱門

相關新聞

逾期未取貨！「珊瑚菇」太空包竟鑽破紙箱

逾期未取貨！「珊瑚菇」太空包竟鑽破紙箱

台中一名菇農透過網路販售 「DIY種植太空包」，但遇到一筆訂單因顧客逾7天未取貨而退回。讓人驚訝的是，當菇菇包返回時，裡面的珊瑚菇已生長並突破紙箱，一叢叢小菇從紙箱側邊鑽出，畫面被菇農拍下並分享到社群，引起網友熱議，笑稱這是名副其實的「箱菇」。

護理女神浴缸離奇亡！謝侑芯命案登歐美媒體

護理女神浴缸離奇亡！謝侑芯命案登歐美媒體

黃明志投案　重案組D9成關鍵推手

黃明志投案　重案組D9成關鍵推手

普發現金1萬開跑　嘉義市加碼「每人3000元」

普發現金1萬開跑　嘉義市加碼「每人3000元」

虎鯨困廢棄樂園「聽聲音開始表演」　攝影師淚揭畫面

虎鯨困廢棄樂園「聽聲音開始表演」　攝影師淚揭畫面

關鍵字：

威廉王子英國王室黛妃巴西鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

人妻下班後解鎖黑人　綠帽夫氣炸怒告

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

黃明志女友「越南林志玲」照片曝！　他做一事被酸可憐

轉大人ETF　黃士修傻眼：沒文化真可怕

爆乳特助交保笑著離開　律師曝燦笑內幕

最新AI路徑！　鳳凰颱風估「雨最大」地區曝

黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍

YTR黃小愛泡溫泉激吻男友　霸氣放閃

韓手遊來台40天停更

更多

最夯影音

更多
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保
王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面