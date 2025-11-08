神偷30秒順手偷包！女賊大膽行竊揚長而去　受害者全家沒人發現

Votante kuka quedó grabada robando en San Telmo. pic.twitter.com/bypE0dbpFT — ASB (@GordoLeyes) November 4, 2025

記者羅翊宬／綜合報導

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯近日發生一起離譜竊案！一名女子在餐廳用餐時，竊賊竟在眾目睽睽下行竊，全程僅花30秒就成功將包包偷走。令人驚訝的是，當時受害者的家人全都坐在同桌，卻沒有人察覺異狀。監視器畫面曝光後在社群媒體瘋傳，累積數百萬次觀看，引發當地熱議。

綜合阿根廷多家媒體報導，這起事件發生於布宜諾斯艾利斯聖特爾莫（San Telmo）區一間餐廳。當時受害女子與7、8名親友一同聚餐，她將包包掛在座椅靠背上，旁邊與對面都坐著家人，現場氣氛愉快，沒人注意到隔壁桌的可疑女子。

餐廳監視器畫面顯示，該名女賊先是假裝調整姿勢，輕巧地將包包背帶從椅背上移開，再將包放到地面。接著她拿出自備的提袋，自然地把受害者的包包放進去，並用外套蓋住掩飾，最後若無其事起身離開。

整個過程動作流暢、毫不慌張，讓人誤以為只是一般顧客收拾東西。直到她離開後，受害女子才驚覺包包不翼而飛。

事後，餐廳業者立即報警，並將監視器畫面交給警方。警方指出，這起案件與近期當地多起類似竊案手法相同，懷疑是一個由多名女性組成的竊盜集團所為。目前估計布宜諾斯艾利斯地區至少已有200名女竊賊以類似的方式行竊，警方正持續追查這些人是否隸屬同一犯罪組織。

當地警方提醒，外出用餐或聚會時應避免將貴重物品懸掛於椅背或顯眼處，尤其在公共場合內務必提高警覺，以免成為下一個受害者。