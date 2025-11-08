　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

神偷30秒順手偷包！女賊大膽行竊揚長而去　受害者全家沒人發現

記者羅翊宬／綜合報導

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯近日發生一起離譜竊案！一名女子在餐廳用餐時，竊賊竟在眾目睽睽下行竊，全程僅花30秒就成功將包包偷走。令人驚訝的是，當時受害者的家人全都坐在同桌，卻沒有人察覺異狀。監視器畫面曝光後在社群媒體瘋傳，累積數百萬次觀看，引發當地熱議。

綜合阿根廷多家媒體報導，這起事件發生於布宜諾斯艾利斯聖特爾莫（San Telmo）區一間餐廳。當時受害女子與7、8名親友一同聚餐，她將包包掛在座椅靠背上，旁邊與對面都坐著家人，現場氣氛愉快，沒人注意到隔壁桌的可疑女子。

餐廳監視器畫面顯示，該名女賊先是假裝調整姿勢，輕巧地將包包背帶從椅背上移開，再將包放到地面。接著她拿出自備的提袋，自然地把受害者的包包放進去，並用外套蓋住掩飾，最後若無其事起身離開。

整個過程動作流暢、毫不慌張，讓人誤以為只是一般顧客收拾東西。直到她離開後，受害女子才驚覺包包不翼而飛。

事後，餐廳業者立即報警，並將監視器畫面交給警方。警方指出，這起案件與近期當地多起類似竊案手法相同，懷疑是一個由多名女性組成的竊盜集團所為。目前估計布宜諾斯艾利斯地區至少已有200名女竊賊以類似的方式行竊，警方正持續追查這些人是否隸屬同一犯罪組織。

當地警方提醒，外出用餐或聚會時應避免將貴重物品懸掛於椅背或顯眼處，尤其在公共場合內務必提高警覺，以免成為下一個受害者。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 6583 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中颱鳳凰「暴風圈侵襲機率」曝光！　3縣市首當其衝
王子偷吃粿粿沒錢賠　好友郭書瑤沒關心！原因曝光
美聯銀棒獎出爐！賈吉5年內4度獲獎　洋基奪「年度最佳進攻球隊
高雄女「沒掛號衝診間」！問病情遭拒還惱羞：有這麼缺錢？
北捷踹嬤Fumi阿姨重現「名場面」　這次不拿三宅一生
快訊／東京電車鐵軌今早起火爆炸　影片曝光
快訊／百萬保母車「華中橋」凌晨翻覆！　車頭全毀6傷
台灣3:1擊敗中國！　U16女排亞錦賽爭隊史首冠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

神偷30秒順手偷包！女賊大膽行竊揚長而去　受害者全家沒人發現

校園清真寺禮拜突然爆炸！嫌犯「竟只有17歲」　54傷者緊急送醫

快訊／日本東京電車鐵軌爆燃！民眾曝「爆炸聲巨響」　驚悚影片曝

中國放寬禁令　德廠獲准再次出口安世半導體晶片

川普：俄烏戰爭有望結束　若再會普丁仍希望在匈牙利

美股跌幅收斂！4大指數漲跌互見　台積電ADR跌0.95％

凌晨3點開會！日相高市早苗「鐵人作息」向隨行秘書、警護致歉

白宮釋出釜山峰會照！習近平罕見「笑瞇了眼」　陸網卻全看不到

謝侑芯家屬出手！委任大馬律師「3大訴求」要求保全監視器畫面

烘手機恐怖真相！　實驗揭「吹出滿滿細菌」超噁畫面曝

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

鳳凰來襲！風未到雨先來　專家：11/12恐登陸中南部　全台風強雨彈炸3天

「海鷗」颱風強襲菲律賓！　「增至188死」近40萬人被迫撤離

神偷30秒順手偷包！女賊大膽行竊揚長而去　受害者全家沒人發現

校園清真寺禮拜突然爆炸！嫌犯「竟只有17歲」　54傷者緊急送醫

快訊／日本東京電車鐵軌爆燃！民眾曝「爆炸聲巨響」　驚悚影片曝

中國放寬禁令　德廠獲准再次出口安世半導體晶片

川普：俄烏戰爭有望結束　若再會普丁仍希望在匈牙利

美股跌幅收斂！4大指數漲跌互見　台積電ADR跌0.95％

凌晨3點開會！日相高市早苗「鐵人作息」向隨行秘書、警護致歉

白宮釋出釜山峰會照！習近平罕見「笑瞇了眼」　陸網卻全看不到

謝侑芯家屬出手！委任大馬律師「3大訴求」要求保全監視器畫面

烘手機恐怖真相！　實驗揭「吹出滿滿細菌」超噁畫面曝

缺席世界大賽　道奇維西亞愛女不幸過世　：我們永遠愛妳

「不適合結婚」的3種人！沒準備好相愛　容易在婚姻裡崩潰

峮峮哭了！《冠軍之路》曝啦啦隊「自費飛東京」應援　激動落淚畫面全拍下

中颱鳳凰「暴風圈侵襲機率」曝光！　3縣市首當其衝

鳳凰颱風估週三晚西南部登陸　「南北最搖滾風雨」時間點曝光

美聯銀棒獎出爐！賈吉5年內第4度獲獎　洋基奪「年度最佳進攻球隊」

毒販騎車狂逃！雲林警海巡「偵防車封路」　30秒逮人神勇畫面曝

神偷30秒順手偷包！女賊大膽行竊揚長而去　受害者全家沒人發現

旅日「出發前2天」女伴交男友放鳥！　達人2建議

日本熊害13死！網友疑惑「台灣為何沒熊害」　真實狀況曝光

【超上鏡】小嬰兒拍證件照媽叮嚀不要笑　正式開始看鏡頭秒破功燦笑

國際熱門新聞

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

高市：若台海衝突不排除動用「集體自衛權」

即／東京電車鐵軌爆燃起火！爆炸聲影片曝

光學遙測「古馬雅」最大建築群　竟是宇宙地圖

美股跌幅收斂　台積電ADR跌0.95％

高市早苗凌晨3時開會　致歉隨行人員

習近平罕見笑瞇眼照　陸網卻看不到

謝侑芯命案反轉？家屬出手要真相！

泰母直播「和兒子色色」　月撈1萬泰銖

烘手機恐怖真相！　實驗揭「吹出滿滿細菌」

鳳凰最快明晚成「超級颱風」！

川普：俄烏戰爭有望結束　若再會普丁仍希望在匈牙利

騙12歲女兒到東京賣淫！泰生母疑逃到台灣

中國放寬禁令　德廠獲准再次出口安世半導體晶片

更多熱門

相關新聞

亞洲大學評比出爐　台大榮登「第23名」！

亞洲大學評比出爐　台大榮登「第23名」！

其中，台灣表現亮眼，台灣大學以第23名榮登台灣最佳排名，較上次進步

歐洲這國死抱黃金不放！價值10兆元仍不賣

歐洲這國死抱黃金不放！價值10兆元仍不賣

川普警告：若阿根廷與中國軍方合作　我會非常不開心

川普警告：若阿根廷與中國軍方合作　我會非常不開心

以色列民眾憤怒　哈瑪斯延遲釋放人質遺體

以色列民眾憤怒　哈瑪斯延遲釋放人質遺體

川普認擬砸6000億影響阿根廷大選：執政黨選輸就沒錢拿

川普認擬砸6000億影響阿根廷大選：執政黨選輸就沒錢拿

關鍵字：

國際焦點阿根廷

讀者迴響

熱門新聞

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對：衛浴設備相同

貨車追撞「遺體掛車頭」！2死者身分曝

鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天

噁男公園強拉女清潔工逼口交　判決出爐

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

退休師反年改喊繳不起房貸　他酸：月領5萬真苦

黃仁勳現身「莉莉水果店」　老闆驚喜合照

還是護國神山夠力！　3因素減弱「強大怪物」鳳凰颱風

鳳凰甩尾北衝！1關鍵決定抵達強度

鳳凰颱風「全球模擬路徑」曝光！　北轉3因素路線更分歧

1家4口墾丁慶生變死別　26歲特斯拉爸相驗結果曝

北市中山區爆討債衝突　2人遭砍送醫

誠品年度舊書拍賣會最低1折起

稱「麥可喬丹、麥可傑克森」同姓遭罵翻　陳柏惟：轉移焦點的肥料們

高市：若台海衝突不排除動用「集體自衛權」

更多

最夯影音

更多
Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」
另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面