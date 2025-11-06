　
國際

狂動27刀整成真人芭比　31歲女網紅「半裸離奇身亡」疑提供性服務

狂動27刀整成真人芭比　31歲女網紅「半裸離奇身亡」疑提供性服務。（圖／翻攝自Instagram／bonecadesumana）

▲巴西女網紅突然身亡。（圖／翻攝自Instagram／bonecadesumana）

記者李振慧／綜合報導

巴西一名女網紅接受20多次整形手術，把自己變成真人芭比，在網路上擁有大量粉絲追蹤，近來卻傳出她身上只穿著內衣，半裸陳屍在一名公職人員家中，警方發現她疑似是被男子雇用提供性服務，案件正在調查中。

31歲女子芭芭拉(Barbara Jankavski Marquez)，2日傳出在巴西聖保羅Lapa區一名51歲公設辯護人家中身亡。男子向警方表示，他前一晚上雇用芭芭拉提供性服務，2人有吸食毒品，後來一起躺著看電視時，芭芭拉昏了過去，他以為對方只是睡著了。

男子後來發現情況不對，立即嘗試為芭芭拉進行CPR，9分鐘後他發現對方還是昏迷不醒趕緊報警，當救護車抵達時，醫護人員於晚上9時7分宣告人已經死亡。

警方抵達時發現，死者身上只穿著內衣，且左眼受傷，背部也有傷痕。男子的一名43歲女性友人表示，事發當天稍早她曾去過案發現場，並且有看到芭芭拉，但是人死亡時她不在場，還聲稱芭芭拉是自己跌倒，導致眼睛受傷。警方目前正在等待毒理檢驗報告結果，希望能幫助查明死者死因。

在網路上有真人芭比稱號的芭芭拉，為了擁有洋娃娃一樣的外表，曾接受過至少27次手術，項目包含頸部、腹部和腿部抽脂、隆乳、豐臀、隆鼻、提眉等手術，在網路上擁有超過40多萬粉絲，不幸消息傳出，引發許多粉絲表達哀悼。

11/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

女網紅巴西真人芭比命案整形Barbara Jankavski Marquez

