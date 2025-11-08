　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園社造博覽會登場　即起迄11/16日中原文創園區展出

▲2025桃園社造博覽會登場　

▲2025桃園社造博覽會登場，蘇俊賓期透過社造產生對社區的歸屬感與向心力。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025桃園社造博覽會「桃園社造.zip 解壓中」，8日於中原文創園區開幕。副市長蘇俊賓表示，今年社造博覽會以「流動、交織、共生」為主題，非常契合桃園城市發展的樣貌，60年前桃園人口僅約70萬人，至今已突破235萬人，這期間，因應產業與城市的發展，不論是中南部、竹苗、雙北、原住民或新住民移居到桃園，都是桃園重要的養分。

然而，城市快速成長的背後，也帶來社區歸屬與社群互動的新挑戰。期盼透過本屆社造博覽會，讓更多原本與社造無關的人也能認識社造，進而產生對社區的歸屬感與向心力。

蘇俊賓指出，在社區中常可見在不同議題上總有一群熱心參與的居民，這些社區志工的投入使社區機能得以正常運作；若少了這些熱情的參與者，即使市府各局處提出再多有創意的政策，也難以在社區應用落實。

▲2025桃園社造博覽會登場　

▲2025桃園社造博覽會登場。（圖／市府提供）

此次參與社造博覽會的市府局處眾多，正顯示社區營造已不再只是文化局的單一任務，而是需要跨局處協力推動。他強調，「交織」代表的是一種網絡關係，社區是地理與座標的集合，而功能則來自市府各局處的支持與介入，因此希望透過跨局處整合，發揮更大的力量。

蘇俊賓也說，社區營造有兩大核心目標。首先，各社區擁有不同的特色與需求，市府需透過跨局處整合資源，在區公所扮演「穿針引線」的角色下，讓社區變得更加精彩，找到最適切的資源與發展方向。第二，希望透過社造的深化與拓展，讓社區社造參與的廣度提高，進一步提升居民對社區的認同與歸屬。

▲2025桃園社造博覽會登場　

▲2025桃園社造博覽會登場。（圖／市府提供）

文化局表示，2025桃園社造博覽會自今日起至11月16日，展期為期9天，每日上午10時到下午6時，展覽共分為七大主題展區，包含「未來城市」、「移居藍圖」、「社區學校」、「社造玩玩聚」、「桃園星系」、「落地開花」及「社區美力」，呈現15個市府局處的亮點成果。

除主題展覽外，亦於11月8日、9日、15日及16日推出「社造大富翁」闖關集章換好禮，以「田野遊戲」、「時令販賣所」、「資訊驛站」、「互助合作社」四大主題進行，帶領民眾認識社造的多樣成果，歡迎大小朋友一同共襄盛舉，沈浸在桃園社造的熱情與成果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 8011 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園社造博覽會登場　即起迄11/16日中原文創園區展出

永福里「苦茶油文化體驗節」　烏塗窟地方創生協會推廣健康好油

台東汽車遭彈弓射擊？　台東分局成立專案積極偵辦

新北「蜂蜜廚神2」競賽登場　青農推甜蜜創意料理新風潮

2026新北消防形象月曆亮相　侯友宜號召市民響應公益

艋舺龍山寺捐贈消防救援裝備　侯友宜：善行守護城市安全

林俊憲安南區後援會成立　五千人力挺、初選氣勢直線攀升

麻豆消防結合武術與市集推防災　運動城市帶動在地安全意識

破解迷思　台南市府公布南科教育量能：多校可供選擇、預留校地再擴建

駁斥過期品換標疑雲　永悅生化發聲明自清

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

張忠謀「身體不適」未出席運動會！　黃仁勳曝「會和他聯絡」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

料理鼠王嘉義版！30cm大老鼠鹹酥雞攤忘情狂吃　崩潰畫面曝

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

立冬首批「烏金」大豐收！彰化父子捕獲3千尾笑賺百萬　民眾搶買

桃園社造博覽會登場　即起迄11/16日中原文創園區展出

永福里「苦茶油文化體驗節」　烏塗窟地方創生協會推廣健康好油

台東汽車遭彈弓射擊？　台東分局成立專案積極偵辦

新北「蜂蜜廚神2」競賽登場　青農推甜蜜創意料理新風潮

2026新北消防形象月曆亮相　侯友宜號召市民響應公益

艋舺龍山寺捐贈消防救援裝備　侯友宜：善行守護城市安全

林俊憲安南區後援會成立　五千人力挺、初選氣勢直線攀升

麻豆消防結合武術與市集推防災　運動城市帶動在地安全意識

破解迷思　台南市府公布南科教育量能：多校可供選擇、預留校地再擴建

駁斥過期品換標疑雲　永悅生化發聲明自清

【這水很深欸】橘貓搶先用媽媽的泡腳桶 整隻塞入媽看傻眼

地方熱門新聞

外送專法公聽會！業者喊：外送員非低薪血汗　月入可達6萬6

高雄正副議長鬧不睦？康裕成曝一張照給答案

高鐵11／10起對號座提前1小時搭車須「先換票」　

新營義消與善心人士捐60套防焰工作服助消防員夏季打火更輕裝

曾培雅讚黃偉哲「財務大師」砸百億換來400億砲校地

台東成功警分局11/7起交通大執法3天

林俊憲安南區後援會成立五千人力挺、初選氣勢直線攀升

麻豆消防結合武術與市集推防災運動城市帶動在地安全意識

大台南首場無人機操作體驗營登場！王定宇：帶孩子走進AI世代

台南市府公布南科教育量能：多校可供選擇、預留校地再擴建

安平觀音亭觀世音菩薩出家紀念日270桌平安宴逾2千人祝壽

五股27戶「合力自拆」違建　助污水接管

王健源認養搜救犬DOTA一年捐物資力挺台南特搜隊

鳳凰颱風逼近！台電台南區處超前部署變電所架防水閘門沙包到位

更多熱門

相關新聞

桃園《中秋夯肉俱樂部》　10/4、5日登場

桃園《中秋夯肉俱樂部》　10/4、5日登場

中秋烤肉已成台灣的特有文化，桃園市政府文化局2日指出，中原文創園區將於10月4、 5日兩天，舉辦《中原文創－中秋夯肉俱樂部》烤肉活動。延續去年的熱烈回響，今年活動全面升級！

桃園國慶升旗「無人機搭載國旗」

桃園國慶升旗「無人機搭載國旗」

「陶逸時光」特展　中原文創園區開展

「陶逸時光」特展　中原文創園區開展

中原文創園區　新春3大必玩攻略報您知

中原文創園區　新春3大必玩攻略報您知

中原文創園區結合大專院校　促進產學合作

中原文創園區結合大專院校　促進產學合作

關鍵字：

2025桃園社造博覽會中原文創園區

讀者迴響

熱門新聞

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對：衛浴設備相同

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

《星光》女星淚控遭小16歲國手家暴！「還出軌好友」心死：不可能和解

百人「情義重天」送別顏正國

紐約「超帥外送員」竟是金馬影帝

網友疑惑：台灣沒熊害？真實狀況曝光

鳳凰明升級強颱！下周「穿台」海陸警齊發　連2天雨最猛

沒掛號問病情遭拒竟辱醫「缺錢」！醫師超狂背景曝

鳳凰颱風「周三晚登陸中部」　周一上午海警、周二陸警

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

誠品年度舊書拍賣會最低1折起

網紅雪碧爆啦啦隊黑幕！富商圈「包養價目表」瘋傳

中颱鳳凰暴風圈擴大　3縣市首當其衝

貨車追撞「遺體掛車頭」！2死者身分曝

更多

最夯影音

更多
李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」
黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

張忠謀「身體不適」未出席運動會！　黃仁勳曝「會和他聯絡」

張忠謀「身體不適」未出席運動會！　黃仁勳曝「會和他聯絡」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面