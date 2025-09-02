全民來夯肉！桃園《中秋夯肉俱樂部》10/ 4、5日登場全面升級

▲桃園《中秋夯肉俱樂部》今年全面升級。（資料照／文化局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

中秋烤肉已成台灣的特有文化，桃園市政府文化局2日指出，中原文創園區將於10月4、 5日兩天，舉辦《中原文創－中秋夯肉俱樂部》烤肉活動。延續去年的熱烈回響，今年活動全面升級！

兩天的活動，現場還有文創市集、舞台表演、自助卡拉OK機，以及壓軸的抽獎活動，還有100組好禮讓民眾帶回家。早鳥優惠於即日起至9月14日止，誠摯邀請民眾一同度過熱鬧團圓的中秋節！

中原文創園區今年規劃為期兩日的烤肉活動，以《中秋夯肉俱樂部》為主題，希望讓團圓烤肉的節慶印象，搭配俱樂部的形式，讓參與的民眾感受趣味及儀式感。另外也升級了烤肉場域的硬體環境，結合豐富活動，提供舒適又精彩的中秋夜晚。

今年推出三種不同選擇的烤肉套組，有適合5人的「好友聚-輕享套餐」、6至8人的「豪美味-就滿足套餐」以及8至10人的「歡聚時-豪享套餐」，滿足各種團聚需求，讓家人朋友可以解放雙手參與「輕鬆烤肉」。不只烤肉團聚，周邊主題也十分精彩，包含「中秋大力小食街」提供義式冰品、知名飲料品牌及啤酒餐車等節慶攤位，除了為烤肉增添美味，也讓民眾有不一樣的烤肉體驗。

「大力舞台」是為氣氛擔當，邀請獲獎無數的吉他彈唱優質女聲Nemo、DJ熱力Live演出等精彩表演，讓烤肉不冷場；「大力K歌台」民眾可以自助點唱，凡於舞台上秀歌喉、高歌一曲即可獲得2瓶運動飲品，與親朋好友一同分享。「夯運之夜」抽獎活動每日將抽出100組幸運兒，獎項包含即可拍相機、模型賽車、火烤兩用鍋、烤麵包機及料理美食鍋等多項好禮。烤肉、看表演、拿獎品，除了感受佳節氣氛，也多了趣味及多元體驗。

烤肉套組早鳥優惠至9月14日止，除了優惠價格還加碼贈多樣好禮，不僅可獲得「大力兔紓壓按鍵吊飾」，前100位報名還可獲得「夯肉俱樂部隨身扇」以及精釀啤酒或手搖飲品兌換券。此外，活動日恰巧為「2025 TAxT桃園科技藝術節」的展期，民眾除了與親朋好友團聚，也可以一窺以 「混種演化．未來生命 New Type」 為主軸的科技藝術展。