　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

全民來夯肉！桃園《中秋夯肉俱樂部》10/ 4、5日登場全面升級

▲桃園《中秋夯肉俱樂部》

▲桃園《中秋夯肉俱樂部》今年全面升級。（資料照／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中秋烤肉已成台灣的特有文化，桃園市政府文化局2日指出，中原文創園區將於10月4、 5日兩天，舉辦《中原文創－中秋夯肉俱樂部》烤肉活動。延續去年的熱烈回響，今年活動全面升級！

兩天的活動，現場還有文創市集、舞台表演、自助卡拉OK機，以及壓軸的抽獎活動，還有100組好禮讓民眾帶回家。早鳥優惠於即日起至9月14日止，誠摯邀請民眾一同度過熱鬧團圓的中秋節！

▲桃園《中秋夯肉俱樂部》

中原文創園區今年規劃為期兩日的烤肉活動，以《中秋夯肉俱樂部》為主題，希望讓團圓烤肉的節慶印象，搭配俱樂部的形式，讓參與的民眾感受趣味及儀式感。另外也升級了烤肉場域的硬體環境，結合豐富活動，提供舒適又精彩的中秋夜晚。

▲桃園《中秋夯肉俱樂部》

今年推出三種不同選擇的烤肉套組，有適合5人的「好友聚-輕享套餐」、6至8人的「豪美味-就滿足套餐」以及8至10人的「歡聚時-豪享套餐」，滿足各種團聚需求，讓家人朋友可以解放雙手參與「輕鬆烤肉」。不只烤肉團聚，周邊主題也十分精彩，包含「中秋大力小食街」提供義式冰品、知名飲料品牌及啤酒餐車等節慶攤位，除了為烤肉增添美味，也讓民眾有不一樣的烤肉體驗。

「大力舞台」是為氣氛擔當，邀請獲獎無數的吉他彈唱優質女聲Nemo、DJ熱力Live演出等精彩表演，讓烤肉不冷場；「大力K歌台」民眾可以自助點唱，凡於舞台上秀歌喉、高歌一曲即可獲得2瓶運動飲品，與親朋好友一同分享。「夯運之夜」抽獎活動每日將抽出100組幸運兒，獎項包含即可拍相機、模型賽車、火烤兩用鍋、烤麵包機及料理美食鍋等多項好禮。烤肉、看表演、拿獎品，除了感受佳節氣氛，也多了趣味及多元體驗。

烤肉套組早鳥優惠至9月14日止，除了優惠價格還加碼贈多樣好禮，不僅可獲得「大力兔紓壓按鍵吊飾」，前100位報名還可獲得「夯肉俱樂部隨身扇」以及精釀啤酒或手搖飲品兌換券。此外，活動日恰巧為「2025 TAxT桃園科技藝術節」的展期，民眾除了與親朋好友團聚，也可以一窺以 「混種演化．未來生命 New Type」 為主軸的科技藝術展。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蕾菈3年前曝再婚原因　昔讚湯宇：對我最好的男人
國1火燒車18歲男慘死！同路段4年前竟有驚人巧合
收押裴偉才能知內幕　柯文哲嗆：司法勾結媒體
快訊／蕾菈宣布離婚！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

勞動部「產業新尖兵計畫」能學又能拿錢　1人加碼最高12萬

桃園能源論壇9/26登場　力邀水力、虛擬電廠報名

全民來夯肉！桃園《中秋夯肉俱樂部》10/ 4、5日登場全面升級

SUMITOMO挖土機競標8輪　最終95.1萬落槌　仁德透天厝也拍出

軍人偷拍＋跟蹤前女友　台南地院判拘役70日＋8月徒刑

丹娜絲颱風後台南赤嵌獅子會捐文具＋球鞋　助172名學童安心開學

嬌聯、南六企業助新北防疫　捐2萬包防蚊濕紙巾加強防護

衝破人生浪濤！新北公益觀影助弱勢兒少「泳」往直前

推動人水共生！新北大窠坑溪工程獲獎　生態物種重返溪濱

快訊／施工打翻松香水！高雄民宅驚傳火警　一家7口燒燙傷送醫

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

當太妍被說是「節目老么」　開心到狂拍手…Key超傻眼

范曉萱罕見公開提大S！ 唱「對方作詞曲」：帶她享受舞台

勞動部「產業新尖兵計畫」能學又能拿錢　1人加碼最高12萬

桃園能源論壇9/26登場　力邀水力、虛擬電廠報名

全民來夯肉！桃園《中秋夯肉俱樂部》10/ 4、5日登場全面升級

SUMITOMO挖土機競標8輪　最終95.1萬落槌　仁德透天厝也拍出

軍人偷拍＋跟蹤前女友　台南地院判拘役70日＋8月徒刑

丹娜絲颱風後台南赤嵌獅子會捐文具＋球鞋　助172名學童安心開學

嬌聯、南六企業助新北防疫　捐2萬包防蚊濕紙巾加強防護

衝破人生浪濤！新北公益觀影助弱勢兒少「泳」往直前

推動人水共生！新北大窠坑溪工程獲獎　生態物種重返溪濱

快訊／施工打翻松香水！高雄民宅驚傳火警　一家7口燒燙傷送醫

別克「最新自動駕駛輔助系統」成都車展發表！都市道路沒標線也能用

台中逢甲商圈車禍　19歲女騎士碰撞公車送醫

北市女被水泥車拖行100公尺亡　直行駕駛自責坐在地上

旺宏發佈永續報告書　揭示過去一年ESG成果

大研生醫吸46萬人申購「中籤率僅1.44%」　預計9日掛牌上市

蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」　昔讚湯宇：是對我最好的男人

神射湯普森揭勇士王朝內幕：與柯瑞、格林多次爭吵說重話

G-SHOCK 20萬頂規錶限量500只　日本職人手工鎚起紋路獨一無二

龍龍被爆「一個業配收50萬」買信義區豪宅　她傻眼：沒餓死算命大

勞動部「產業新尖兵計畫」能學又能拿錢　1人加碼最高12萬

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

地方熱門新聞

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

屏東限定！捐血1袋換草鴞玩偶

桃園聯手北部七縣市　強勢打擊噪音車　

桃園引進「城際型電巴」　2030年公車全面電動化

小稅猴「雲端發票e起pay」送禮券

桃捷直達車座椅升級　推出「dtto friends」主題車廂

元智大學迎新週登場　內容多元展現校園文化

台灣海底電纜頻遭破壞李宗霖憂國安漏洞

領角鴞誤闖民宅站供桌　呆萌模樣像絨毛玩偶

軍人偷拍＋跟蹤前女友台南地院判拘役70日＋8月徒刑

腸病毒好發　桃園籲落實洗手五步驟

施工打翻松香水　高雄一家7口燒傷送醫

黃偉哲攜「夜奇鴨」快閃台南大東夜市發50元夜市券掀搶拍熱潮

開學日國小男童走失 警迅速尋回助返家

更多熱門

相關新聞

桃園引進「城際型電巴」　2030年公車全面電動化

桃園引進「城際型電巴」　2030年公車全面電動化

桃園市電動公車啟用典禮、1日於桃園客運桃園站停車場舉行。市長張善政表示，市府積極推動公共運輸轉型，加速導入電動公車，隨著今（114）年新增車輛陸續上路，桃園電動公車比例將大幅提升至近兩成；明（115）年度更可望突破三分之一，為桃園大眾運輸邁向智慧化、低碳化的重要里程碑。

桃園聯手北部七縣市　強勢打擊噪音車　

桃園聯手北部七縣市　強勢打擊噪音車　

中壢惡火釀5死！屋主申請住警器卻沒安裝

中壢惡火釀5死！屋主申請住警器卻沒安裝

桃園慶祝九三軍人節暨抗戰勝利80年　登場

桃園慶祝九三軍人節暨抗戰勝利80年　登場

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

關鍵字：

桃園中秋夯肉中原文創園區

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

YTR蕾菈宣布離婚！

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

快訊／水餃女工捲絞肉機！「滿臉肉餡」送醫不治

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面