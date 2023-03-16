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「中原文創園區」結合桃園10餘所大專院校　促進產學合作

▲「中原文創園區」結合桃園10餘所大專院校，促進產學合作

▲文化局長邱正生專題報告「中原文創園區營運規劃」。（圖／新聞處，下同）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政15日於市政會議，聽取文化局「中原文創園區營運規劃」專題報告後表示，文化局將於今年6月成立「中原文創園區」籌備小組，預計113年起開始營運，而中原文創園區除了文化藝術層面外，將納入多元的元素，打造多功能文創產業園區，期盼吸引更多族群來到園區。

▲「中原文創園區」結合桃園10餘所大專院校，促進產學合作

文化局長邱正生表示，中原營區位於桃園市中壢區中華路二段及普忠路口，昔日為國防部聯合後勤司令部主要倉儲區，現況保留19棟庫房，土地面積約3.46公頃，每棟約120坪，目前透過都市計畫變更閒置營區，優先活化北側10棟庫房，未來打造結合周邊學術資源，藉由平台連結位於桃園的10餘所大專院校。

例如：中原室內設計、銘傳動漫文創設計系、龍華多媒體及遊戲發展系、臺北商業大學商業設計管理學系等等6個學群24個系所，以促進產學合作交流、推動產業升級創新的多功能文創產業園區。

「中原文創園區」預計今年6月成立籌備小組、7月底完成設施群工程驗收、10月中完成區段徵收工程驗收、12月辦理「第三屆桃園文創博覽會」，明（113）年起營運。

「中原文創園區」全區配置保留照壁創造端景、強化草溝軸線意象、鋼棚連接半戶外空間、中央休憩廣場退縮開放；景觀設計包括照壁廣場、入口空心磚牆、草丘劇場、休憩平台、半戶外市集、半戶外表演棟；燈光改採重點照明方式，降低整體亮度、增加輝度，營造建築層次感及舒適友善的光環境。

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