美32歲女清潔工「走錯門」被當賊！　遭屋主開槍爆頭慘死

記者王佩翊／編譯

美國印第安納州發生一起清潔工走錯門被屋主開槍擊斃的悲劇，32歲女清潔工瑪麗亞·弗洛琳達·里奧斯·佩雷斯·德·貝拉斯克斯（Maria Florinda Rios Perez de Velasquez）5日上午與丈夫一同到雇主家清潔時，因找錯地址，在丈夫面前遭到該名屋主開槍射殺。

根據ABC NEWS報導，警方表示，911於5日上午7時接獲報案稱，可能發生入室搶劫案件。警員獲報後隨即趕抵現場，沒想到卻發現一名女子倒臥在住宅前廊，頭部中彈死亡。

警方證實，子彈是從屋內射出。而死者則是一名清潔工，當時她與丈夫正準備前往案主家打掃，但疑似是找錯地址，被開槍的兇手認定是搶匪。

死者丈夫莫里西奧·貝拉斯克斯悲痛表示，「我從沒想過那是槍聲，但當我看到妻子往後退了兩步，像是頭部被什麼東西擊中。她倒在我懷裡，我看到血流滿地。」法醫指出，女子死於頭部槍傷。

根據調查，這對夫妻從事居家清潔服務已有7個月時間，育有4名子女，最小的僅11個月大。死者丈夫痛苦地說，「我現在需要的是正義，因為他奪走了她的生命，我不認為這是人該做的事。」

警方在聲明中表示，「經調查確認，試圖進入住宅的人員是清潔工作團隊成員，他們誤認地址才會來到這裡。」警方也強調，「目前所蒐集的事實證據並不支持入室搶劫的說法。」

警方表示，開槍者是屋主，但由於「案件複雜、敏感且持續發展中」，因此並未公布開槍者的身分。此案目前已經提交給檢方審查。