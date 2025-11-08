搭機躲廁所狂吸電子菸！27歲白目女下機被逮　這下慘了

▲鄭姓女子今年5月間自日本大阪搭乘長榮航空返回桃園機場途中，躲在廁所偷抽電子菸，被空姐發現後訴請航警究辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鄭姓女子於今年5月間自日本大阪搭乘長榮航空航班返回桃園機場途中，一菸癮發作躲在飛機上廁所偷抽電子菸，經空姐察覺後於班機落地後訴請航警局查辦，航警局在鄭女下機後上前詢問，經偵訊後移送桃園地檢署偵辦；桃園地檢署複訊後，鄭女坦承犯行，檢方偵結依違反民航法將向法院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，27歲的鄭姓女子於今年5月2日晚間7時30分許，搭乘長榮航空BR-129號航班自日本大阪飛往桃園機場途中，明知航空器關閉艙門並經航空器上工作人員宣布禁止使用起至開啟艙門止，不得於航空器上使用干擾飛航及通訊器材，卻於航班飛行途中，躲在廁所內施用電子菸，經空姐發現後，帶航班落地後訴請航警究辦而查獲。

桃檢複訊時，鄭女一度經傳喚未到庭，鄭女事後出庭坦承在飛行途中在機上廁所內施用電子菸之事實，經航班空姐於警詢中指證歷歷，並有被告護照、登機證存根影本、客艙安全事件檢舉書與航警局保安大隊扣押筆錄與刑案扣案之電子菸佐證，足認被告鄭女犯行明確。檢方偵結，依違反民用航空法罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

