社會 社會焦點 保障人權

搭機躲廁所狂吸電子菸！27歲白目女下機被逮　這下慘了

▲鄭姓女子今年5月間自日本大阪搭乘長榮航空返回桃園機場途中，躲在廁所偷抽電子菸，被空姐發現後訴請航警究辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲鄭姓女子今年5月間自日本大阪搭乘長榮航空返回桃園機場途中，躲在廁所偷抽電子菸，被空姐發現後訴請航警究辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鄭姓女子於今年5月間自日本大阪搭乘長榮航空航班返回桃園機場途中，一菸癮發作躲在飛機上廁所偷抽電子菸，經空姐察覺後於班機落地後訴請航警局查辦，航警局在鄭女下機後上前詢問，經偵訊後移送桃園地檢署偵辦；桃園地檢署複訊後，鄭女坦承犯行，檢方偵結依違反民航法將向法院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，27歲的鄭姓女子於今年5月2日晚間7時30分許，搭乘長榮航空BR-129號航班自日本大阪飛往桃園機場途中，明知航空器關閉艙門並經航空器上工作人員宣布禁止使用起至開啟艙門止，不得於航空器上使用干擾飛航及通訊器材，卻於航班飛行途中，躲在廁所內施用電子菸，經空姐發現後，帶航班落地後訴請航警究辦而查獲。

桃檢複訊時，鄭女一度經傳喚未到庭，鄭女事後出庭坦承在飛行途中在機上廁所內施用電子菸之事實，經航班空姐於警詢中指證歷歷，並有被告護照、登機證存根影本、客艙安全事件檢舉書與航警局保安大隊扣押筆錄與刑案扣案之電子菸佐證，足認被告鄭女犯行明確。檢方偵結，依違反民用航空法罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

桃園南門市場災後第三天市府協助復原　市府與攤商評估財損

桃園中豐路橋2車對撞「零件噴滿地」　轎車一路搖晃駕駛辯恍神

娃娃機店遭2男灑啤酒惡搞！　吃屎哥求饒：拜託小草們放過我

更多新聞
鳳凰颱風開眼了　粉專：體積龐大「面積有好幾個台灣大」
快訊／台中2男吵架！他水果刀刺友「臟器外露」　送醫搶命中
外配庭上曝年收入！　律師也嚇到：台人沒理由了
樂天女孩中空被拍！　衣太低胸「超兇上圍包不住」
鳳凰明升級強颱！下周「穿台」海陸警齊發　2天雨最猛
24年爬上9職等！資深公務員卻搖頭：重來一次絕不考公職

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

桃園女子遭虐5小時！14萬餘元債務恐嚇+凌虐

桃園女子遭虐5小時！14萬餘元債務恐嚇+凌虐

桃園市王姓女子不滿劉姓女子積欠14萬餘元久未歸還，去年7月夥同王姓男子設局邀宴，藉故拘禁限制自由後以沸水澆淋、毆打，還命劉女與其女兒去借錢來還，劉女不堪凌虐向大陸親友借款轉帳至指定帳戶，王女等人凌虐5小時後才放人。桃園地檢署調查時，認定兩人犯行明確，依強暴方式剝奪他人行動自由、強盜罪嫌起訴，並向法院分別具體求刑9年6月、10年6月。

桃園地檢署+長庚醫院共同舉辦兒少保護研習會

桃園地檢署+長庚醫院共同舉辦兒少保護研習會

龜山忠義路車禍慘死案！肇事毒駕男被裁定羈押

龜山忠義路車禍慘死案！肇事毒駕男被裁定羈押

失聯移工撞飛夫妻檔害1死2傷　無照+酒駕送國審

失聯移工撞飛夫妻檔害1死2傷　無照+酒駕送國審

長榮航空放寬空服員請假規定　考核取消「依班表出勤」項目

長榮航空放寬空服員請假規定　考核取消「依班表出勤」項目

女乘客菸癮發作長榮航空電子菸.廁所空姐航警桃檢

