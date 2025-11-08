　
社會 社會焦點 保障人權

桃園中豐路橋2車對撞「零件噴滿地」　轎車一路搖晃駕駛辯恍神

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中豐路橋平鎮段今（8）日凌晨發生對撞車禍，徐姓男子駕駛紅色自小客車失控撞上對向陳男駕駛白色自小客車，2車嚴重受損，平鎮警方據報到場處理，所幸2人均僅受擦挫傷勢，現場遺留大批零件，2人酒測值均為零，肇事徐男辯稱事故有些恍神，至於肇事原因仍由警方調查釐清。但畫面顯示車禍發生前，紅色自小客一路左右搖晃，詳細肇事原因及責任，有待警方進一步調查釐清。

▲桃園市中豐路陸橋今天凌晨發生2車碰撞事故，現場佈滿汽車零件碎片。（圖／平鎮警方提供）

▲桃園市中豐路陸橋今天凌晨發生2車碰撞事故，現場佈滿汽車零件碎片。（圖／平鎮警方提供）

▲桃園市中豐路陸橋今天凌晨發生2車碰撞事故，平鎮警消均到場處理。（圖／平鎮警方提供）

▲桃園市中豐路陸橋今天凌晨發生2車碰撞事故，平鎮警消均到場處理。（圖／平鎮警方提供）

平鎮警方指出，事故發生於今天凌晨零時58分許，地點位於中豐陸橋平鎮段，22歲徐姓男子駕駛紅色自小客車，行經陸橋上方時失控撞向對向由51歲陳姓男子駕駛白色自小客車，造成2車嚴重受損，現場一片狼藉，警方據報到場處理時，為2人實施酒測，酒測值均為零，所幸雙方僅受擦挫傷勢，且未波及其他車輛。

▲桃園市中豐路陸橋今天凌晨發生2車碰撞事故，遭撞擊白色轎車受損嚴重。（圖／平鎮警方提供）

▲桃園市中豐路陸橋今天凌晨發生2車碰撞事故，遭撞擊白色轎車受損嚴重。（圖／平鎮警方提供）

肇事的徐姓男子聲稱疑似恍神肇事，警方在車上並未尋獲違禁物品，徐姓男子駕駛紅色馬自達自小客車疑似偏移車道撞上對向陳男駕駛白色自小客車現場經處理後，約凌晨2時許排除，至於真正肇事原因由警方調查釐清中。

娃娃機店遭2男灑啤酒惡搞！　吃屎哥求饒：拜託小草們放過我

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

非洲豬瘟解禁恢復屠宰首日　桃市府關心供需價格聯合稽查

