地方 地方焦點

桃園南門市場災後第三天市府協助復原　市府與攤商評估財損

▲桃園南門市場大火後進入第三天，現場仍封鎖進行火災鑑識與安全、結構評估。（圖／市府經發局提供）

▲桃園南門市場大火後進入第三天，現場仍封鎖進行火災鑑識與安全、結構評估。（圖／市府經發局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市南門市場大火後進入第三天，市府團隊已啟動各項復原工作，經發局等相關局處持續加速現場復原與攤商協助作業，經發局長張誠昨（7）日會同南門市場公有市場攤商自治會人員在火場進行評估勘驗，並同步展開保險、鑑價及安全檢測等程序作業。局長張誠表示，相關財損將由市府統一協調鑑價師評估，後續將統一對外說明。

▲桃園南門市場大火，經發局長張誠昨天會同南門市場公有市場攤商自治會人員與火險公司人員在火場進行評估與確認保險理賠範圍確認。（圖／市府經發局提供）

▲桃園南門市場大火，經發局長張誠昨天會同南門市場公有市場攤商自治會人員與火險公司人員在火場進行評估與確認保險理賠範圍確認。（圖／市府經發局提供）

市府表示，昨天上午包括經發局長張誠已會同南門公有市場攤商自治會會長鄭秀美等人邀集火險公司人員進入現場，確認保險範圍及相關理賠事項，初步了解部分攤商可能涉及裝潢與設施設備等項目之理賠。

針對攤商關心財損補償問題，市府強調正在積極盤點相關法源及可行方案，由於政府機關在補助或補貼上必須依據法定程序進行，目前正研議參考外縣市或中央相關案例，以尋求合法可行的補助依據。若確認可行，將再行提報市長張善政與相關會議研議後公布，期盼以最快速度提供攤商實質協助。

▲桃市府經發局局長張誠會同南門市場公有市場攤商自治會人員進入火場勘驗。（圖／市府經發局提供）

▲桃市府經發局局長張誠會同南門市場公有市場攤商自治會人員進入火場勘驗。（圖／市府經發局提供）

市府也提醒，攤商若因火災導致生活陷入困境，可透過區公所申請「急難救助」補助，協助度過臨時困難。現場復原部分，非封鎖線外區域今（8）日上午9時至下午4時開放攤商進場取回個人物品。封鎖線內區域結構嚴重毀損且部分區域有塌陷風險，市府呼籲攤商切勿擅自進入，以避免發生危險。

市府強調，考量災後現場環境與衛生安全，環保局於前日派員執行南門市場周邊進行清消作業，今天將加派人力進行現場垃圾清除與環境整理，以確保市場周邊環境整潔安全；目前南門市場水電團隊同步展開復電檢查與安全確認作業，保險公司與鑑價師亦已啟動現勘評估，後續將依火災鑑定報告結果，統籌進行修復及復原計畫，確保攤商安全復業。

▲桃園南門市場大火後，經發局長張誠昨天會同南門市場公有市場攤商自治會人員勘驗未受損攤商經營狀況。（圖／市府經發局提供）

▲桃園南門市場大火後，經發局長張誠昨天會同南門市場公有市場攤商自治會人員勘驗未受損攤商經營狀況。（圖／市府經發局提供）

據桃園區公所指出，南門市場於2016、2017年間已完成第一波消防與水電改善工程，市府團隊對市場安全始終秉持高度重視。昨天已由市府經發局參與攤商說明會，聆聽並收集攤商意見，作為後續復原及輔導的重要參考。市府對南門市場火災造成損失深感遺憾，將盡全力協助與陪伴攤商共同渡過難關，讓南門市場早日恢復營運，重建市民信心。

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」
王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

