無牌自小客硬上五楊高架！拒警攔查一路逃　自撞護欄終被逮

▲鄭姓男子今年6月間凌晨駕駛未掛車牌自小客行駛國道五楊高架路段，遭警攔查拒檢瘋狂逃逸，最後在楊梅校前路自撞護欄被警方攔查，圖為案發地點。（圖／翻攝自國道即時路況

記者沈繼昌／桃園報導

鄭姓男子今年6月間凌晨駕駛未掛車牌自小客車，行駛國道五楊高架南下路段，因違規行駛路肩被國道警方察覺後鳴笛攔查，鄭男拒檢一路蛇行危險駕駛逃逸，最後在楊梅校前路自撞護欄被國道警方攔查到案。桃園地檢署調查時，鄭男坦承犯行，檢方偵結依妨害公眾往來安全罪將提起公訴。

檢警調查，27歲的鄭姓男子於今年6月26日凌晨1時許，駕駛未懸掛車牌之自小客車上國道五楊高架南下路段，行經南向47.1公里處時違規行駛於路肩，遭巡邏之國道警察鳴笛攔查，鄭男拒檢且加速往南竄逃，沿路超速、蛇行、未使用方向燈及跨越禁止變換車道線，足生往來之危險。

國道員警呼叫線上警力追查，鄭男逃竄至至國道楊梅校前路交流道出口處時，自撞護欄被國道警攔下，警員當場壓制鄭男查獲到案，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，被告鄭男於警詢時及偵訊中均坦承不諱，國道警察提供職務報告、違反道路交通管理事件通知單、警車行車紀錄器翻拍照片等佐證，足認被告犯行明確，檢方偵結依刑法之妨害公眾往來安全罪嫌提起公訴。