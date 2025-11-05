桃檢、林口長庚舉辦兒少保護研習會　檢察長戴文亮：永不放棄

▲桃園地檢署昨天與林口長庚醫院舉辦「桃園地檢署兒少保護研習會」，由檢察長戴文亮與長庚醫院兒保中心主任葉國偉共同主持。（圖／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署昨（4）日與林口長庚醫院共同舉辦「兒少保護研習會」，邀集司法、警政、醫療、衛政、社政等網絡夥伴與會，桃檢檢察長戴文亮以兒少保護工作要「永不放棄」勉勵夥伴；林口長庚醫院兒保中心主任葉國偉則以擔任兒保中心經驗，勉勵網絡夥伴持續共同學習精進，保障兒少健康生存權利。

為保障兒少司法近用權，桃檢與林口長庚醫院兒保中心繼今年3月合辦「兒少保護研習會」廣獲熱烈迴響，為提供更多網絡夥伴學習與分享經驗之機會，特於昨天在桃檢大禮堂再度舉辦「桃園地檢署兒少保護研習會」，邀集司法、警政、醫療、衛政、社政等網絡夥伴128人共襄盛舉。

檢察長戴文亮致詞時引用英國哲學家羅素名言「掌握其生命之動力有三，對愛情的渴望、對知識的追求、對人類苦難命運無可忍受的關懷」，鼓勵網絡夥伴對於兒少保護工作要以「永不放棄」精神以待；林口長庚醫院兒保中心主任葉國偉則以擔任兒保中心主任豐富經驗，勉勵網絡夥伴持續學習精進，以保障兒少健康生存權利。

研習會先由林口長庚醫院兒童重症加護科李恩沛主任講述「受虐性腦傷之實證醫學觀點」，援引具實證價值之世代研究、病例對照研究資料，從腦傷、眼底出血之不同傷勢判斷兒少成傷究屬受虐或意外。此外，還倡議組成不同領域專業團隊研議爭議兒少案件、建立資料庫分析及兒少死亡案件應由法醫解剖眼睛、脊椎等構想。

▲桃園地檢署昨天與林口長庚醫院舉辦「桃園地檢署兒少保護研習會」，會後全體大合影。（圖／桃園地檢署提供）

桃檢檢察官劉育瑄則分享「重大兒虐案件與兒少性侵案件之偵辦」，從其偵辦兒少案件經驗，說明立案調查之流程及應蒐集之事證，還提出專業意見相衝突之解決方式。最後，由桃園市警局婦幼警察隊巡官黃莉婷講解「警政在受虐案件處理中的角色、行動與策略」，從兒少案件之預防、偵查及移送不同階段，詳述處理流程、結合社政資源發覺高風險並協助檢察官偵查等議題。

現場講師與學員針對實務遭遇之困難相互交流與討論，與會網絡夥伴均感收獲豐碩，會後調查與會人員對於活動滿意度竟高達95.9%，顯示研習會有效達成不同專業領域溝通交流，期望持續守護兒少及弱勢被害人之權益。