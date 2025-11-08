娃娃機店遭2男灑啤酒惡搞！　吃屎哥求饒：拜託小草們放過我

▲網紅「吃屎哥」游兆霖在平鎮區經營娃娃店，6日晚間遭2名男子闖入破壞，還撒了一地啤酒。（圖／翻攝自《「吃屎哥」》臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

網紅「吃屎哥」游兆霖最近PO文抱怨，位於桃園市平鎮區南平路上尤其經營的娃娃店，前（6）日晚間有2名男子闖入咆哮，還踹門將酒瓶摔破在地上，店內滿地都是啤酒，吃屎哥質疑2人是來尋釁，還PO網：「小草，求你們放過我！台灣沒有言論自由嗎？」；平鎮警分局已受理報案，將根據網路畫面追查2人到案，依毀損罪嫌送辦。

▲網紅「吃屎哥」在平鎮區經營娃娃店，6日晚間遭2名男子闖入。（圖／翻攝自《「吃屎哥」》臉書）

根據網紅「吃屎哥」游兆霖臉書上傳的監視畫面，分別身穿白衣、藍衣的2名男子，6日晚間6時許進入平鎮區南平路上其經營的娃娃機店，在店內端詳一陣子後，白衣男出腳踹門後，藍衣男則在旁觀看，2人破壞後隨即離去。

吃屎哥將監視畫面上傳臉書，事後PO網「社運分子吃屎哥被藍白支持者砸店攻擊，整間店啤酒到處潑撒！藍白支持者都是這種貨色嗎？不能有不同聲音嗎？我嚴重懷疑這些都是館粉！」影片中強調會提告毀損、恐嚇、民事損害求償。

▲網紅「吃屎哥」游兆霖在臉書PO文，「小草，求你們放過我！台灣沒有言論自由嗎？」。（圖／翻攝自《「吃屎哥」》臉書）

吃屎哥質疑，前民眾黨主席柯文哲交保當天，在台北地院門口撒冥紙，當時不慎丟到柯文哲頭後，就遇上小草湧入其臉書留下不堪字句，當時臉書遭檢舉停權，經其申訴並檢附未違反規定資料，臉書才恢復使用。本來自認報復行動已落幕，未料卻遇上2男闖入其經營娃娃機店搗亂，「小草，求你們放過我！台灣沒有言論自由嗎？」

受理報案的平鎮警分局指出，報案人游兆霖稱疑似有2名喝醉酒男子，至其店內潑撒啤酒及用腳踹後門，造成鋁門凹陷，已至平鎮派出所提出毀損告訴，警方已受理報案，將根據監視畫面追查涉案2人到案說明，將依毀損罪嫌函送桃園地檢署偵辦。