陸男長期熬夜打遊戲　智力從30歲「退回到3歲」

▲陸男長期熬夜打遊戲，引發嚴重腦膜炎。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

由於白天工作缺乏個人時間，許多人會「報復性熬夜」。大陸一名30歲張姓男子因為長期熬夜打遊戲，竟然誘發了嚴重的腦膜炎，儘管最終脫離生命危險，智力卻退化到3歲兒童的水準，生活完全不能自理。

陸媒《新快報》報導，寧波大學附屬第一醫院透露，近一個月內，該院感染科已連續收治8例腦膜炎患者，他們的平均年齡僅26歲，最小的患者甚至只有16歲。而「熬夜刷手機」、「作息晝夜顛倒」，成了這些年輕患者身上的共同特徵。

其中一個案例是，30歲的張男在表姐的工廠打工，平時晚上沒事就在宿舍打遊戲，有時候一玩就到了凌晨。某天，表姐發現張男沒來上班，電話也無人接聽；表姐趕到他的宿舍，發現他躺在床上，說話含糊不清，整個人發著高燒，將張男送往醫院。

醫生檢查後，確任張男為「病毒性腦膜炎伴腦炎」，這意味著他不僅腦膜發炎，腦實質也受到感染，這比單純腦膜炎更為嚴重。

由於病情危重，張男被轉入ICU進行搶救。儘管張男最終脫離生命危險，卻留下了嚴重後遺症，智力退至3歲兒童水準，無法正常說話，肢體運動能力大幅下降，生活完全不能自理。

對於熬夜可能誘發腦膜炎，報導引述寧波大學附屬第一醫院專家指出，這與血腦屏障和免疫力密切相關。血腦屏障是大腦的「保護罩」，能阻擋細菌、病毒等病原體進入顱內，但熬夜這一不良習慣會破壞這層「保護罩」。

醫生解釋，一方面，長期熬夜容易導致生理時鐘紊亂，血腦屏障通透性增加，病原體更容易突破屏障入侵顱內；另一方面，熬夜會使免疫細胞活性降低，人體抵抗力下降，原本存在於呼吸道、消化道內，與人體共生的病原體，會在免疫力薄弱時引發感染。

此外，長期熬夜還會導致神經內分泌系統紊亂，進一步削弱身體對感染的抵抗能力。