大陸 大陸焦點 特派現場

陸男長期熬夜打遊戲　智力從30歲「退回到3歲」

▲夜間10時至早晨8時不得為未成年人提供遊戲服務。（圖／CFP）

▲陸男長期熬夜打遊戲，引發嚴重腦膜炎。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

由於白天工作缺乏個人時間，許多人會「報復性熬夜」。大陸一名30歲張姓男子因為長期熬夜打遊戲，竟然誘發了嚴重的腦膜炎，儘管最終脫離生命危險，智力卻退化到3歲兒童的水準，生活完全不能自理。

陸媒《新快報》報導，寧波大學附屬第一醫院透露，近一個月內，該院感染科已連續收治8例腦膜炎患者，他們的平均年齡僅26歲，最小的患者甚至只有16歲。而「熬夜刷手機」、「作息晝夜顛倒」，成了這些年輕患者身上的共同特徵。

其中一個案例是，30歲的張男在表姐的工廠打工，平時晚上沒事就在宿舍打遊戲，有時候一玩就到了凌晨。某天，表姐發現張男沒來上班，電話也無人接聽；表姐趕到他的宿舍，發現他躺在床上，說話含糊不清，整個人發著高燒，將張男送往醫院。

醫生檢查後，確任張男為「病毒性腦膜炎伴腦炎」，這意味著他不僅腦膜發炎，腦實質也受到感染，這比單純腦膜炎更為嚴重。

由於病情危重，張男被轉入ICU進行搶救。儘管張男最終脫離生命危險，卻留下了嚴重後遺症，智力退至3歲兒童水準，無法正常說話，肢體運動能力大幅下降，生活完全不能自理。

對於熬夜可能誘發腦膜炎，報導引述寧波大學附屬第一醫院專家指出，這與血腦屏障和免疫力密切相關。血腦屏障是大腦的「保護罩」，能阻擋細菌、病毒等病原體進入顱內，但熬夜這一不良習慣會破壞這層「保護罩」。

醫生解釋，一方面，長期熬夜容易導致生理時鐘紊亂，血腦屏障通透性增加，病原體更容易突破屏障入侵顱內；另一方面，熬夜會使免疫細胞活性降低，人體抵抗力下降，原本存在於呼吸道、消化道內，與人體共生的病原體，會在免疫力薄弱時引發感染。

此外，長期熬夜還會導致神經內分泌系統紊亂，進一步削弱身體對感染的抵抗能力。

11/06 全台詐欺最新數據

手滑PO文竟有「女性xx價目表」　韓男星慘了！退出所有作品
12歲少女被逼東京下海　29歲母「在台賣淫」已落網
黃仁勳快閃台灣「想念愛犬要趕快回家」　3毛孩萌樣曝光
瘋傳金馬獎「于朦朧列入追思名單」！掀兩派論戰
快訊／台中131年犂記傳意外！　女手指遭攪拌機壓碎

文化內容策進院（文策院）宣布與烏杉資本股份有限公司正式簽署合作意向書（MOU），共同啟動「數位遊戲基金」，攜手推動台灣遊戲產業的早期投資與原創能量。烏杉資本是由知名 Podcast 節目《股癌》主持人謝孟恭發起，嘖嘖平台共同創辦人徐震亦以董事身份加入，結合產業經驗與資本力量，為台灣遊戲圈開啟嶄新契機。

熬夜遊戲智力腦膜炎

