年輕妹熬夜玩手機「起床聽不到」！就醫才知耳朵中風了

▲▼耳環,耳洞,耳朵示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲年輕妹熬夜玩手機，起床後耳朵突然聽不到。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

一名剛畢業的年輕女性因找工作壓力大、又長期熬夜滑手機，日前早晨醒來時突然出現單側耳鳴、耳悶並伴隨暈眩，就醫後確診為「急性突發性耳聾」，俗稱「耳中風」。經耳鼻喉科給予耳內及口服類固醇治療後，轉介中國醫藥大學新竹附設醫院胸腔暨重症科鄭博斌醫師進行高壓氧治療，接受約八次治療後，患者聽力明顯恢復。

根據中國醫藥大學新竹附設醫院新聞稿，鄭博斌醫師指出，急性突發性耳聾定義為三天內、至少三個連續音頻出現超過三十分貝的感音神經性聽力損失。病因可能涉及病毒感染、微血管阻塞、自體免疫疾病或神經腫瘤等，也可能與長期熬夜、壓力過大有關。由於多數患者找不到明確病因，醫學上稱為「不明原因之突發性感音神經性聽損」。

鄭博斌說明，耳中風的發生與內耳血液供應受阻或神經受損有關，常見危險因子包括病毒感染、血管問題、作息不規律及三高等。預防重點在於降低風險，例如避免長時間使用高音量耳機、遠離噪音環境、維持充足睡眠與規律生活，並控制高血壓、高血脂及高血糖。

他進一步指出，高壓氧治療能讓病患在高於1.4個大氣壓的環境下吸入100%純氧，增加組織含氧量、改善內耳缺氧情形，同時降低血液黏稠度、提升微血管灌流與組織修復能力。該療法已被美國海底暨高壓氧醫學會列為十四項正式適應症之一，其中包含急性突發性耳聾。

鄭博斌提醒，若出現突發性聽力喪失或耳鳴症狀，應盡速就醫接受診斷與治療，以免延誤黃金恢復時機。

 
女臉麻牙齦痛...看錯科2次　耳鼻喉醫一查竟是乳癌！

