新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

突收「12萬信用卡帳單」以為被詐騙！阿公回想傻眼：只花25元

阿公信用卡帳單12萬以為詐騙　回想真相「一舉動鑄成大錯」

▲日本一名阿公信用卡帳單高達12萬，收到瞬間讓他嚇傻，才回想是孫子曾開口要他幫助。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

日本一位70歲退休男子日前收到一筆高達57萬5500日圓（約新台幣12萬元）的信用卡帳單，原以為遭遇詐騙，進一步查看才發現是孫子在他手機上進行遊戲內購造成，令他相當震驚。事件曝光後引發社會關注，專家呼籲民眾切勿隨意綁定信用卡，應善用家長監護機制。

據《THE GOLD ONLINE》報導，這名名叫大橋的退休男子某日從信箱中取出帳單，赫見上頭標示近60萬日圓的金額，一度以為個資外洩。翻開明細後，發現多筆陌生交易紀錄，正陷入困惑時，妻子提醒「健太今天會來」，讓他突然回想起暑假時的情景。

原來，暑假期間，8歲的孫子健太曾向他撒嬌，希望在手機遊戲中購買虛擬物品，大橋見金額僅120日圓（約新台幣25元），便心軟讓孫子操作，未料手機當時已將信用卡資訊永久綁定遊戲帳號，而付款時也未設置密碼機制，健太隨後反覆購買遊戲道具，導致帳單暴增。

專家指出，此類案例時有所聞，特別是家長或年長者未設定購買密碼或監護機制，使兒童在不自覺中進行大量消費。也有不少家長因未注意設定，導致事後難以追溯與補救，產生高額經濟損失。

針對此類問題，資安專家建議，應避免將信用卡資料儲存在手機或遊戲平台中，可改採預付卡作為支付方式。另建議啟用「家長監護模式」、設置購買密碼，並定期檢查帳單明細，以避免出現類似情形。

