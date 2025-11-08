　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川習未談台灣！　日媒：高市早苗事前和川普「溝通台海風險」

▲▼川普與高市早苗28日會晤。（圖／路透）

▲日媒報導，高市早苗早在川習會前就提前與川普溝通台海風險的重要性。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

日本首相高市早苗上任後積極在外交場域發揮關鍵作用，特別是在處理台海議題上引起關注。據日媒報導，高市在與美國總統川普會談時，花了相當多時間說明台海局勢的重要性，以及「一旦台灣有事，美國利益將受巨大衝擊」等內容。外界認為，正因她的事前溝通，使得後續「川習會」時，習近平沒有獲得機會在會談中提出中國對台灣的主張，而這也是高市早苗鮮為人知的外交功績。

根據週刊POST報導，高市上任後，陸續與川普及習近平分別進行日美與日中高峰會談。她10月30日上午前往南韓出席亞太經濟合作會議（APEC），在會議開始前，她先與台灣代表林信義寒暄，傍晚再與習近平會面。

值得注意的是，高市當天在社群平台X上，並未第一時間公布與習近平的合照，反而先上傳與林信義的合影，隔天更再次上傳該張照片。這一連串動作，被視為高市向外界傳達「日本無法坐視台灣有事」的訊息。

美國中央情報局時任局長伯恩斯（William Burns）2023年曾透露，習近平已指示解放軍在2027年前做好成功犯台的準備，不過習近平近來不斷清洗解放軍高層，有分析認為，相關攻台計畫有可能延宕。

近年中國對台灣周邊的軍事動作持續增加，包含多次大規模軍演與台灣周邊海底電纜頻繁受損事件，引發外界疑慮。台灣近期也在台北舉辦「2025台歐海底電纜安全合作論壇」，擔憂這是中國的資訊封鎖手段，呼籲各方重視海底基礎設施安全。分析指出，整體情勢如同「沒有硝煙的戰爭」。

美國拜登政府曾多次對台軍售，支持台灣強化自我防衛能力；相較之下，川普政府先前曾拒絕批准逾4億美元（約新台幣120億元）對台軍事援助，顯示美國對台政策可能存在不同路徑。當時外界也一度推測，中國可能以取消稀土出口限制作為談判籌碼，換取美方在台灣議題上的立場表態。

報導也提到，高市在10月28日與川普共進午餐後，兩人搭乘直升機前往美軍橫須賀基地，登上核動力潛艦喬治華盛頓號。雖然媒體多聚焦於她在艦上笑著跳躍的畫面，但據悉，真正核心內容是雙方在此期間花了大量時間討論台海安全情勢。

佳能全球戰略研究所高級研究員峯村健司表示，高市向川普詳細說明「台灣有事」可能為美國帶來的損失，使美方高層意識到此事的急迫性。他強調，「川習會」中沒有出現台灣議題，並非川普漠視台灣，而是高市事前溝通奏效，讓中方無法藉此推動自身主張。他形容這是高市在峰會中「鮮為人知但相當重要的成果」。

 
