美國政府關門害航班大亂！超過1000班次遭取消　旅客排長隊等安檢

▲受到美國政府停擺影響，全美超過1000個航班遭到取消，旅客為了過安檢大排長龍。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

美國政府停擺已近一個月，導致航空交通管制員（航管員）薪資未發，美國聯邦航空總署（FAA）下令全國最繁忙機場減班以降低運作壓力。當地時間7日，全美超過1000個航班遭到取消，旅客不僅得臨時更改航班，且安檢隊伍排得更長，部分旅客甚至被迫改租車跨州前往目的地，整體影響仍在持續觀察中。

7日清晨，休士頓喬治•布希洲際機場（George Bush Intercontinental Airport）旅客面對幾乎動也不動的安檢隊伍，不少人只能坐地或躺下等待。來自康乃狄克州的旅客索伊卡（Karen Soika）原本計畫從紐澤西州紐華克出發，航班提前並改由紐約約翰•肯尼迪國際機場出發，迫使她另尋交通方式，最後選擇租用U-Haul卡車橫越全國。

租車公司赫茲（Hertz）也報告，單程租車需求大幅上升。

根據《美聯社》，全美至少超過1000個航班於7日被取消，是6日的5倍，其中雷根國家機場（Reagan National Airport）取消抵達航班18%，芝加哥歐海爾（O’Hare）、亞特蘭大、丹佛及達拉斯-沃斯堡等主要樞紐機場也有航班取消，但比例約為3%。

航空公司將減班集中於每日多班次的較小地區航線，以降低受影響旅客人數。達美航空取消約170班航班，美國航空計畫每日取消220個航班，西南航空取消約120個航班。FAA表示，最繁忙機場航班減少4%起，未來一週將增至10%。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）警告，如果政府停擺持續，且航管員在週二未領第二次薪水後請假，航班取消比例可能攀升至15%至20%。專家也指出，近一半美國空運貨物載運於客機腹艙，航班中斷可能影響貨運成本，並波及商務與旅遊活動。

FAA表示，減班是為了紓解管制員工作壓力，許多人每週工作6天且被迫加班，疲勞與財務壓力增加請假人數。川普政府同時向國會民主黨施壓，要求結束停擺，但FAA強調，除非安全數據改善，減班措施將持續執行。丹佛國際機場已設立聯邦員工食物供應點，並向FAA申請使用機場收入支付管制員薪資，目前尚未獲回覆。

專家指出，美國政府停擺帶來的不確定性，增加航空公司規劃與運作難度。美國運輸部規定，航班取消的旅客可獲退款，但航空公司無義務支付食物及住宿費用，除非延誤或取消為航空公司可控因素。