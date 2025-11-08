快訊／日本東京電車鐵軌爆燃！民眾曝「爆炸聲巨響」　驚悚影片曝

記者羅翊宬／編譯

根據日媒《JX通信社》最新消息，稍早位於日本東京都三鷹市井之頭3丁目一帶發生火災，起火點位於京王電鐵井之頭線吉祥寺站至井之頭公園站之間的沿線鐵軌，起火時間大約為今（8）日上午7時53分（台灣時間上午6時53分），目前富士見丘車站至吉祥寺站之間的上行、下行雙向路線皆為暫停行駛。

從現場影片可以看到，赤紅的火焰在電車鐵軌上燃燒，而電車司機則是從駕駛艙車窗拍下驚悚一幕。稍早京王電鐵也透過社群平台X官方社群發文證實消息，至於何時能夠恢復行駛仍尚未明朗。民眾在社群平台透露，現場傳來爆炸聲響。