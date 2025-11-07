把12歲女兒騙到東京賣淫！　泰29歲生母疑「逃到台灣」

▲少女的母親目前下落不明，但據傳已入境台灣。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

日本東京一間違法按摩店違法剝削12歲泰籍少女的案持續發酵，警方懷疑其不僅強迫未成年賣淫，甚至涉及人口販運，因此逮捕按摩店51歲店長細野正之。根據調查，少女是被親生母親騙到日本，而泰國警方也透露受害少女的母親離開日本後並未返回泰國，疑似藏匿於台灣，但不知道是為了逃避追緝，還是另有目的。

根據日本警方調查，這名12歲泰國籍少女6月底被母親以「一同赴日工作」為由帶到日本，抵達後立即被送往違法按摩店，店方要求她使用花名並從事性服務工作。少女供述，「當時雖然不願意，但不敢違抗母親，只能順從。」

直到2周後的7月中旬，少女母親留下「會來接妳回家」的承諾後就離開日本，將少女獨自留在店內繼續賣淫。根據警方查獲的資料顯示，少女在該店33天期間共接待61名男客，但是收入都遭到店家瓜分，剩餘的款項則是被匯到少女母親相關人士的帳戶。

少女被迫睡在店內廚房角落，日夜為男客提供服務。她8月離職，被母親得知後，又要求她到另一間違法按摩店繼續賣淫。少女雖然從其他泰籍人士口中得知，居留超過15天可能被逮捕，但忍無可忍的她，最終仍決定於9月16日獨自前往東京出入國管理局求助。

日本警方懷疑此事不只是逼迫未成年少女賣淫，甚至可能涉及更大規模的人口販賣，因此已經展開調查。而泰國警方也將與日方合作，將被害少女接回泰國安置。

泰國當局指出，受害少女母親現年29歲，過去曾出國27次，足跡遍及日本、越南、台灣等地。少女平時主要由親戚照顧，與母親相處時間極少。

根據《朝日電視台》報導，泰方消息人士透露，女童母親曾因債務問題向熟人求助，疑似是為了還債才把女兒騙到日本賣淫。據了解，被害人母親離開日本後，其實並未返回泰國，疑似來到台灣，但尚不知是為了躲避追緝，還是另有目的。

ETtoday新聞網提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113。



