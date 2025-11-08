日本熊害13死！網友疑惑「台灣為何沒熊害」　真實狀況曝光

記者黃翊婷／綜合報導

日本熊害目前已造成13人死亡，相關議題在台灣也掀起不少討論。有網友好奇提問，在台灣似乎很少聽到人熊衝突，「是台灣的熊比較乖巧可愛嗎？」事實上，根據台灣黑熊保育協會統計，今年1月至10月共接獲14例台灣黑熊通報，其中5例與人熊衝突有關，但大多數都是因為熊隻誤中陷阱所致。

▲圖為台灣黑熊Lanihu，牠因誤中陷阱受困，獲救之後一度面臨截肢，幸好最後傷勢復原良好，並在去年成功野放。（資料照／林業署台東分署提供）

日本熊害爭議近日不僅在日本當地受到廣泛討論，台灣網友也十分關注。還有網友在PTT好奇發文提問，台灣野外也有熊，卻鮮少聽聞人熊衝突事件，「是台灣的熊比較乖巧可愛嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

其他網友則推測，可能是因為台灣人口密度高，熊的數量很少，加上熊的種類、習性不同，才會比較少聽聞人熊衝突，但在一些近山部落是有熊害事件發生。

根據台灣黑熊保育協會公布的統計資料顯示，在今年1月至10月間共計接獲14例台灣黑熊通報案件，其中5例與人熊衝突有關，例如今年4月間有一隻黑熊連續多日在花蓮縣卓溪鄉中正部落滋擾，捕食雞隻、犬隻，巡守隊員正巧撞見在捕食的黑熊，喝斥之後黑熊作勢攻擊，巡守隊員開槍自衛，黑熊隨後逃跑，眾人也立刻展開救援行動，無奈最終黑熊仍因傷勢過重而被執行安樂死。

不過，在這14起案例中，大多數黑熊都是因受困於陷阱而被民眾發現通報。台灣黑熊保育協會提醒，民眾若在山區或自家後院、田地遇見黑熊，切記不要驚慌、不要接近黑熊，也不要大聲喊叫、做出威嚇動作或丟擲物品，以免被黑熊視為威脅而引起攻擊行為，請保持人面對黑熊的姿勢並安靜後退，不要大動作奔跑，直到移動到安全的地方，例如房子或車內。

台灣黑熊保育協會說明，若民眾需要在山上工作或活動，可以攜帶防熊噴霧，或在身上掛鈴鐺、播放音樂，這樣黑熊遠遠聽見就會主動避開；此外，如果民眾在屋舍、田地或社區周圍發現疑似有熊出沒的痕跡，可以聯繫台灣黑熊保育協會03-8886010 或02-2381-8696（平日上班時間周一至周五接聽），也可以撥打林務局24小時通報專線0800-000-930。