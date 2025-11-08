蕭美琴罕見現身歐洲議會演說！　路透：恐引北京報復

▲ IPAC年度峰會在布魯塞爾登場，副總統蕭美琴發表演說。（圖／取自IPAC官方社群）

記者陳宛貞／綜合外電報導

副總統蕭美琴8日在比利時布魯塞爾歐洲議會發表演說，向「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會與會者強調台海和平對全球穩定的重要性。這是台灣副總統層級官員近年來罕見訪問歐洲，外媒警告，此舉可能引發北京不滿。

綜合《路透》及《美聯社》，蕭美琴在演說中表示，「歐洲曾在砲火中捍衛自由，而台灣在壓力下建構民主。」她強調，「台海和平對全球穩定與經濟持續發展至關重要，國際社會反對任何以武力單方面改變現狀的立場不容小覷。」

這場會議有來自德國、西班牙等約24國的50名議員參與，蕭美琴也呼籲歐盟加強與台灣在可信賴供應鏈及AI科技領域的合作，並點出中國干擾全球供應鏈的行為，強調應推動布魯塞爾與台灣建立「奠基於信任、透明與民主價值的可靠科技生態系統」。

蕭美琴也將台灣遭受中國網攻、海底網路電纜被切斷的情況，比擬為俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，歐洲各國面臨的混合式攻擊，並稱儘管台灣「被排除在國際組織之外，台灣仍積極貢獻人道救援，即使無法在談判桌上擁有席位，我們仍堅持維護全球標準。」

總統府說明，蕭美琴此行由外交部長林佳龍陪同，行程因安全考量高度保密。去年3月她以副總統當選人身分訪問捷克時，曾傳出中國特工密謀製造車禍的情形，捷克官員後來證實，中國特工確實跟蹤蕭美琴並企圖人身威脅。

《路透》提到，台灣目前在歐洲僅與梵蒂岡維持正式外交關係，但英國、法國、立陶宛、波蘭等國皆無視北京抗議，允許台灣現任或前任高階官員訪問。不過，台灣外交部長雖偶爾會訪問無正式邦交的歐洲國家，但副總統級別的官員出訪極為罕見，因此舉可能引發中國對接待國的報復行動。

倫敦智庫查塔姆研究所（Chatham House）亞太計畫主任布蘭德（Ben Bland）上月分析指出，儘管缺乏正式外交關係，歐盟與台灣在美中競爭加劇背景下，仍可大幅深化雙邊關係以獲得互惠利益。他警告，任何台海衝突對歐洲的衝擊可能遠超俄烏戰爭，因為台灣在半導體及電子產品供應鏈扮演關鍵角色。