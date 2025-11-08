高市早苗可能行使「集體自衛權」　矢板明夫：大幅提高北京攻台成本

▲日本資深媒體人矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

日本首相高市早苗昨（7日）在眾議院中表態，若台灣遭受武力攻擊，日本政府將可能行使「集體自衛權」。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，這是日本安全政策的一個歷史性轉折，對台灣而言，是利多，若中國考慮動武，將大幅提高北京的攻台成本，也代表日本正從被動的和平主義者，轉向積極守護自由與安全的行動者。

矢板明夫表示，日本首相高市早苗明確指出，若台灣遭受武力攻擊，並出現以戰艦進行海上封鎖等行動，日本政府可能將此視為「存亡危機事態」，自衛隊可以據此行使集體自衛權，這是日相在眾議院預算委員會上的答辯，標誌著日本安全政策的一個歷史性轉折。

矢板明夫指出，高市早苗還強調，台灣局勢已進入極為嚴峻的階段，政府必須以最壞的情況為前提做好準備。矢板明夫認為，這番話的意義在於，日本首度由現任首相正式承認，若台海爆發戰爭，自衛隊可能介入。

矢板明夫說明，根據日本現行安全法制，只要與日本密切相關的國家遭到攻擊，而此舉被認定為威脅日本存亡，則即使日本本身未被攻擊，也可行使集體自衛權。

然而高市早苗喊出「集體自衛權」對於台海意味著什麼？矢板明夫說，若中國對台發動軍事行動，日本政府可能認定這是「日本的事」，進而採取實際行動，這樣的表態，延續了安倍晉三前首相在卸任之後發表的「台灣有事就是日本有事」的理念，而且進一步賦予了政策實質。

矢板明夫強調，長期以來，日本被稱為「單肺國家」，由於和平憲法的束縛，只能依靠經濟和外交手段維持國際地位，無法以軍事力量支撐國策，但如今的日本正逐漸擺脫這種被動狀態。

矢板明夫直指，高市的發言，不只是安全政策上的宣示，更象徵日本國家意識的復甦，二戰敗戰80年後，日本正準備重新以「正常國家」的姿態，回到國際政治舞台的中央。

此外，矢板明夫分析，高市早苗的表態，對台灣而言，這是利多，若中國考慮動武，不僅要顧忌美國的反應，也必須防範日本的介入，這將大幅提高北京的攻台成本，使其武力冒險的可能性下降。

最後，矢板明夫表示，高市早苗的態度象徵著一個新的日本正在形成，面對台海的風雲詭譎，她以務實的危機意識推動防衛政策的轉變，日本正在對自身角色重新定位，從被動的和平主義者，轉向積極守護自由與安全的行動者。